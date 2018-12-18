杠精无处不在！雪炫演出昏倒，李洪基一句关怀的话却引发网路争议

AOA成员雪炫表演途中突然脸色苍白、最后体力不支倒地，让粉丝们担忧不已。
AOA15日出席了「FORTNITE KOREA OPEN 2018」活动，现场表演了《Excuse Me》、《Bingle Bangle》等歌曲。但雪炫唱到《Like a Cat》时不时捂住嘴巴，看起来快要呕吐的样子，在音乐结束蹲下后，更是直接用手撑住地面，由於麦克风还开著，她喘气略带痛苦的声音全被播出，让粉丝看了相当心疼， 最后工作人员紧急上台扶她离开，成员则是安抚观众说她是因为感冒不舒服，请大家别太过担心。
FNC娱乐16日声明表示，雪炫会出现干呕、昏厥等症状，是因为舞台上喷射的烟火效果，导致她感到晕眩，下台后立即送医，经观察后，现在已返家休息。这更引发网友怒骂：「说什么因为舞台的烟花，身体状况看几来就不好了」、「成员们都说是感冒了，还说什么谎」、「真的很不关心旗下艺人啊」等。
之后FNC又再度发表声明：「雪炫因为轻微的感冒导致状况不好，又因为聚集了很多人的室内舞台瞬间感到换气过度。之后立即接收了检查，现在状况已经恢复了很多。和主办单位确认，活动所使用的特效并不是火药，是对人体无害的烟花。对於公演当天因为担心过度，没有传达正确的消息，我们感到十分抱歉。」同时雪炫也通过自己的IG向担心她的粉丝道歉，称：「昨天上台之前都还行，但因状态不是很好所以在表演的过程中似乎有些吃不消了。 那天室内并不冷，不过今后我会穿得更保暖些，谢谢大家为我担心了。 想向为我担心的成员、演出的相关工作人员以及来看公演的所有观众们表示歉意，今后会以健康的面貌带给各位更好的表演。 」
看到雪炫无事的粉丝们也纷纷留言回应对方，叮嘱她要注意身体健康，其中师兄之一的男团FTISLAND成员李洪基的留言引起了所有人的关注。李洪基留言：「健康最重要，像我一样长点肉吧。」谁知这句关怀后辈的留言却在网路上引发了争议，甚至登上热搜榜。有网友觉得李洪基完全处於关心，是带著「关怀相熟后辈的心情」、「这是在DISS经纪公司」。 但也有人认为李洪基的发言过於「草率，看不到真心」、「完全不符当下状况的发言」。
注—杠精：指抬杠成瘾的一类群体。不管别人说的是什么，先反驳挑刺，为了反对而反对，通过反驳别人来凸显自己的优越感。」
「图：雪炫IG、KSD」
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