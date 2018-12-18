杠精無處不在！雪炫演出昏倒，李洪基一句關懷的話卻引發網路爭議

AOA成員雪炫表演途中突然臉色蒼白、最後體力不支倒地，讓粉絲們擔憂不已。
AOA15日出席了「FORTNITE KOREA OPEN 2018」活動，現場表演了《Excuse Me》、《Bingle Bangle》等歌曲。但雪炫唱到《Like a Cat》時不時捂住嘴巴，看起來快要嘔吐的樣子，在音樂結束蹲下後，更是直接用手撐住地面，由於麥克風還開著，她喘氣略帶痛苦的聲音全被播出，讓粉絲看了相當心疼， 最後工作人員緊急上臺扶她離開，成員則是安撫觀眾說她是因為感冒不舒服，請大家別太過擔心。
FNC娛樂16日聲明表示，雪炫會出現幹嘔、昏厥等症狀，是因為舞台上噴射的煙火效果，導致她感到暈眩，下臺後立即送醫，經觀察後，現在已返家休息。這更引發網友怒罵：「說什麼因為舞台的煙花，身體狀況看幾來就不好了」、「成員們都說是感冒了，還說什麼謊」、「真的很不關心旗下藝人啊」等。
之後FNC又再度發表聲明：「雪炫因為輕微的感冒導致狀況不好，又因為聚集了很多人的室內舞台瞬間感到換氣過度。之後立即接收了檢查，現在狀況已經恢復了很多。和主辦單位確認，活動所使用的特效並不是火藥，是對人體無害的煙花。對於公演當天因為擔心過度，沒有傳達正確的消息，我們感到十分抱歉。」同時雪炫也通過自己的IG向擔心她的粉絲道歉，稱：「昨天上臺之前都還行，但因狀態不是很好所以在表演的過程中似乎有些吃不消了。 那天室內並不冷，不過今後我會穿得更保暖些，謝謝大家為我擔心了。 想向為我擔心的成員、演出的相關工作人員以及來看公演的所有觀眾們表示歉意，今後會以健康的面貌帶給各位更好的表演。 」
看到雪炫無事的粉絲們也紛紛留言回應對方，叮囑她要注意身體健康，其中師兄之一的男團FTISLAND成員李洪基的留言引起了所有人的關注。李洪基留言：「健康最重要，像我一樣長點肉吧。」誰知這句關懷後輩的留言卻在網路上引發了爭議，甚至登上熱搜榜。有網友覺得李洪基完全處於關心，是帶著「關懷相熟後輩的心情」、「這是在DISS經紀公司」。 但也有人認為李洪基的發言過於「草率，看不到真心」、「完全不符當下狀況的發言」。
註—杠精：指抬杠成癮的一類群體。不管別人說的是什麼，先反駁挑刺，為了反對而反對，通過反駁別人來凸顯自己的優越感。」
「圖：雪炫IG、KSD」
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