好有爱！ 《超人回来了》大发一家为流浪犬担任临时看顾

16日播出的《超人回来了》中，雪雅、秀雅、时安（大发）和父亲李同国一起照顾被遗弃的流浪犬，狗狗不仅为一家人带来许多欢乐，也激发了小孩们的爱心和责任感！
节目中，一家人来到首尔江东区遗弃犬保护中心，了解到韩国有7万多只遗弃犬，保护中心的狗狗只有30%获得领养，其余超过10天无人认领的就只能安乐死。如果要延长等待领养的时间，唯一的办法是为狗狗找到愿意临时看顾的中途家庭。
李同国一家决定亲自为遗弃犬担任这一职责，於是和保护中心里待领养的狗狗见了面。 热情的狗狗们一开始让小孩有点胆怯，但很快就熟悉起来，大发（时安）还和狗狗跳起双人舞？ XD
这些狗狗都遭受了不少虐待，有的被摘掉了眼球、有的被救助时全身污秽不堪，还有的被非常不负责任地丢弃在高速公路上。
时安似乎对高速公路上救回的这只狗狗格外有感触，最后决定带它回家，还给它起了名字叫「可爱」，确实非常可爱呢：
确认狗狗身体健康、进行简单的领养说明后，时安一家就带著「可爱」回家啦~没想到刚进家门狗狗就开始「标记领地」，时安非常主动地说：「我来擦！」
还帮狗狗洗澡，看来小孩们也在照顾狗狗的过程中变得更加懂事了：
小孩与狗狗和乐融融的画面真的很疗愈，也希望「可爱」能找到温暖的新家啊：
（图源：《超人回来了》节目截图）
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