好有愛！ 《超人回來了》大發一家為流浪犬擔任臨時看顧
綜藝 2018年12月17日 星期一10:59 Sani
16日播出的《超人回來了》中，雪雅、秀雅、時安（大發）和父親李同國一起照顧被遺棄的流浪犬，狗狗不僅為一家人帶來許多歡樂，也激發了小孩們的愛心和責任感！
節目中，一家人來到首爾江東區遺棄犬保護中心，了解到韓國有7萬多隻遺棄犬，保護中心的狗狗只有30%獲得領養，其餘超過10天無人認領的就只能安樂死。如果要延長等待領養的時間，唯一的辦法是為狗狗找到願意臨時看顧的中途家庭。
李同國一家決定親自為遺棄犬擔任這一職責，於是和保護中心裡待領養的狗狗見了面。 熱情的狗狗們一開始讓小孩有點膽怯，但很快就熟悉起來，大發（時安）還和狗狗跳起雙人舞？ XD
這些狗狗都遭受了不少虐待，有的被摘掉了眼球、有的被救助時全身污穢不堪，還有的被非常不負責任地丟棄在高速公路上。
時安似乎對高速公路上救回的這只狗狗格外有感觸，最後決定帶它回家，還給它起了名字叫「可愛」，確實非常可愛呢：
確認狗狗身體健康、進行簡單的領養說明後，時安一家就帶著「可愛」回家啦~沒想到剛進家門狗狗就開始「標記領地」，時安非常主動地說：「我來擦！」
還幫狗狗洗澡，看來小孩們也在照顧狗狗的過程中變得更加懂事了：
小孩與狗狗和樂融融的畫面真的很療癒，也希望「可愛」能找到溫暖的新家啊：
（圖源：《超人回來了》節目截圖）
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