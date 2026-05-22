《我的王室死对头》本周剧情抢先看！许楠儁咖啡车直球示爱＋战服追爱林知衍，粉红泡泡全面升温

终於又到周五啦！准备迎接林知衍（林智妍）、许楠儁《我的王室死对头》本周新剧情！

在第4集最后，车世界（许楠儁 饰）终於坦白内心的混乱情绪：「我一向黑白分明，但你却总让我分不清楚，真的很乱。」当申瑞霜申瑞霜（林知衍 饰）故作镇定将手放上他胸口时，车世界直接将她拉入怀中，低声说出：「既然要确认，就确认到底。」几乎是用行动直接告白，也让人更加期待两人下一步的感情发展。



公开的新剧照中也可以看到，为了成功掳获申瑞霜的心，财阀车世界正式展开「直球式示爱」攻势。申瑞霜则是第一次收到咖啡车应援，整个人显得相当惊喜又开心，站在咖啡车前拍照的模样也格外吸睛。



此外，车世界本人也亲自现身拍摄现场，从咖啡车设计到一身俐落西装，都展现出「这次一定要让对方感受到心意」的自信气场。虽然他戴著口罩，但存在感依然满满，一眼就能认出是他XD，而申瑞霜手捧大束花束的画面，也让整体氛围更加暧昧升温，更让人期待后续发展。



先前公开的预告中，车世界甚至特地换上新衣服，自称这是「战服」，直言「有一场我不想输的战斗」。画面一转，电视正好播报动物世界的求偶行为，提到雄性会透过礼物攻势或华丽外表吸引对象，让他的「求爱行动」瞬间更有画面感。他不只换上战服，连车子都升级，认真程度完全藏不住XD



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