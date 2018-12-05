《THE FAN》2PM俊昊推荐的JYP女练习生黄艺智，被BoA犀利指出对嘴！

黄艺智应该会是JYP下一代女团的主舞~！
10月份有消息传出2PM俊昊带JYP女练习生黄艺智参加《THE FAN》。 果然在12月1日播出的SBS综艺《THE FAN》第2集中，2PM俊昊以推荐人的身份出场，以「JYP的秘密武器」的措辞介绍了黄艺智。
随后黄艺智边唱边跳地表演了《Ain't My Fault》（戳我观看影片）。
《THE FAN》综艺模式是由明星推荐有潜力的歌手作为参赛者，在300名现场观众+4位fan master（BoA、柳喜烈、李尚敏、金伊娜）面前一展歌喉。 如果获得现场观众超过200票就能直接晋级，不足200票的参赛者要在网上获得1万人的投票才能晋级。
黄艺智在现场仅获得197票，没能直接晋级，但目前已在网上获得超过2万票，说明晋级成功。
经验丰富的BoA一针见血地问黄艺智：「在最后是不是对嘴了？ 想著‘原来艺智虽然不是vocal担当，也想将vocal做好啊’，但觉得现在还不具备。 虽然这次不会成为粉丝（不给予投票的意思），但以后艺智出道的时候，我一定会成为艺智的粉丝。 」
和其他纯粹唱歌的参赛者相比，黄艺智solo边唱边跳确实难度更大了。 不过BoA同时也称赞：「黄艺智是猫相，长得像Wonder Girls昭熙。 」
图：SBS
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