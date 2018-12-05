《THE FAN》2PM俊昊推薦的JYP女練習生黃藝智，被BoA犀利指出對嘴！

黃藝智應該會是JYP下一代女團的主舞~！
10月份有消息傳出2PM俊昊帶JYP女練習生黃藝智參加《THE FAN》。 果然在12月1日播出的SBS綜藝《THE FAN》第2集中，2PM俊昊以推薦人的身份出場，以「JYP的秘密武器」的措辭介紹了黃藝智。
隨後黃藝智邊唱邊跳地表演了《Ain't My Fault》（戳我觀看影片）。
《THE FAN》綜藝模式是由明星推薦有潛力的歌手作為參賽者，在300名現場觀眾+4位fan master（BoA、柳喜烈、李尚敏、金伊娜）面前一展歌喉。 如果獲得現場觀眾超過200票就能直接晉級，不足200票的參賽者要在網上獲得1萬人的投票才能晉級。
黃藝智在現場僅獲得197票，沒能直接晉級，但目前已在網上獲得超過2萬票，說明晉級成功。
經驗豐富的BoA一針見血地問黃藝智：「在最後是不是對嘴了？ 想著‘原來藝智雖然不是vocal擔當，也想將vocal做好啊’，但覺得現在還不具備。 雖然這次不會成為粉絲（不給予投票的意思），但以後藝智出道的時候，我一定會成為藝智的粉絲。 」
和其他純粹唱歌的參賽者相比，黃藝智solo邊唱邊跳確實難度更大了。 不過BoA同時也稱讚：「黃藝智是貓相，長得像Wonder Girls昭熙。 」
圖：SBS
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