《我家的熊孩子》李珉廷透露4岁儿长相似李秉宪 在外宣称：「我爸是崔宥镇！ 」 好久不见！金起范随李寿根、柳真、严贤璟、黄宝罗出席SBS Plus《双足LIFE》制作发布会 SHINee温流出道10年首次SOLO出辑！迷你一辑《VOICE》将於下月（12月）5日公开 2018 AAA 润娥中文10级陪刘以豪聊天，两位同框颜值加总实在太高啦～！ 俞世润激情模仿《波西米亚狂想曲》Queen乐团：妻子反应令人爆笑XD 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-天才剧作家李钟硕、公司代表尹均相顺利接棒 父子相认！EXO灿烈亲自认证汉江上的灿娃娃 2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！ 真友谊无关辈分！朴叙俊谈朴炯植与 V：「比起弟弟更像朋友」 宠粉小细节！HIGHLIGHT演唱会撒的棉花糖，包装尖角都被剪掉：就怕粉丝受伤～ Red Velvet 回归倒数一天 〈RBB〉MV 预告片出炉啦！ 【旅游资讯】首尔「星空图书馆」新添童话风BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「债TOO」运动再爆料：车艺莲代父还债10亿；Rain遭「狮子大开口」索取4倍欠款

跟小编一起喊：「合作！合作！快合作吧～～～！」

经常在韩国曝光的刘以豪，昨日又再度获邀参加2018「亚洲明星盛典」（Asia Artist Awards，简称AAA），媒体更写上他是「来自台湾的国民男友」，更获得了AAA的「最佳选择奖」，领奖时也相当体面的使用韩文跟粉丝们打招呼，还把奖献给了妈妈。



刘以豪一开始用韩文说：「大家好，我是刘以豪，很开心和大家见面。」接著用中文说：「非常开心AAA和我的韩国粉丝们，给我机会站在这舞台上面。2018是跟韩国很有缘的一年，希望带来更多好的作品，以及也希望和韩国有更多合作机会。」

▼完整影片：



而在此前，他与少女时代的润娥一同接受访问，润娥在采访一开头就提到看过刘以豪的电影，所以主持人问说想与谁合作，她回答了刘以豪，刘以豪听到后就说：「现在好像在作梦，感觉好奇妙哦，我也在SNS上回应过想一起合作，没想到现在还见到本人，有点惊讶。」



刘以豪又接著说自己还看过润娥出演的节目《孝利家民宿》打工，感觉很好玩，润娥也直接用中文回应说：我也有看过你的电影，好厉害。



中途其实刘以豪说的内容，润娥几乎能看懂，还会直接回答中文，中文10级的润娥几乎不需要翻译啊～，标准的中文更令刘以豪相当敬佩，表示自己应该要把韩文练得更好。



翻译到后半部，翻译人员还说其实润娥根本不需要翻译，自己就说得很好了，不如接下来的时间让大家看一下两人用中文聊天的模样，润娥一开始有点害羞紧张，两人聊得相当愉快，刘以豪更提到自己喜欢吃泡菜、烧肉、烧啤可以喝到十杯。



记者还提到刘以豪最近很认真在学韩文，接著提到如果润娥是他的「韩文老师」会如何？刘以豪就回说：「每天就…很认真上课。」引起现场大笑，润娥还特别为刘以豪的新电影加油，期待未来有机会能够看到两人一起合作罗～！



＊延伸阅读：2018 AAA 得奖完整名单：IU、BTS防弹少年团、李秉宪成为大赢家！



（图自：VLIVE）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻