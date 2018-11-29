韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-天才劇作家李鍾碩、公司代表尹均相順利接棒 父子相認！EXO燦烈親自認證漢江上的燦娃娃 2018 AAA 得獎完整名單：IU、BTS防彈少年團、李秉憲成為大贏家！ 真友誼無關輩分！朴敘俊談朴炯植與 V：「比起弟弟更像朋友」 寵粉小細節！HIGHLIGHT演唱會撒的棉花糖，包裝尖角都被剪掉：就怕粉絲受傷～ Red Velvet 回歸倒數一天 〈RBB〉MV 預告片出爐啦！ 【旅遊資訊】首爾「星空圖書館」新添童話風BOOK TREE：拍照美到爆啊！ 「債TOO」運動再爆料：車藝蓮代父還債10億；Rain遭「獅子大開口」索取4倍欠款

2018 AAA 頒獎典禮的餅有夠大塊～！恭喜所有的得獎人，昨晚看得好開心啊...。

2018「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，簡稱AAA）在今天下午正式展開，眾星雲集在仁川體育館，主持人為SJ隊長利特搭檔李聖經，防彈少年團（奪下五獎）、IU（奪下四獎）、李秉憲（奪下四獎）更成為場上的大贏家，也可以看到在2018年發光發熱的明星們，上台領獎的模樣，相當精采。



▼完整得獎名單：

大獎（歌手部門)：防彈少年團

大獎（演員部門)：李秉憲

最佳藝人獎（歌手部門)：TWICE、Wanna One、Seventeen

最佳藝人獎（演員部門)：河正宇



韓國觀光公社感謝獎：李秉憲、防彈少年團

人氣獎（歌手部門）：防彈少年團

人氣獎（演員部門）：世勛、IU

AAA Fabulous（歌手部門）：防彈少年團、TWICE

AAA Fabulous（演員部門）：李秉憲、河正宇



年度藝人：

（歌手部門）：防彈少年團、宣美、Wanna One、Zico、iKON、TWICE、Seventeen、MONSTA X、MAMAMOO、GOT7、NU'EST W

（演員部門）：李秉憲、IU、河正宇、李昇基、朱智勛、柳演錫、李聖經、俊昊、柳俊烈、丁海寅

AAA FOCUS（歌手部門）：D-Crunch、W24

AAA FOCUS（演員部門）：金榮珍、陳柱亨、申譞洙

AAA Rising（歌手部門）：Fromis 9、SF9

AAA Rising（演員部門）：車銀優、鄭仁仙

AAA Brilliant：崔珉豪、李多熙、AOA



AAA New Wave（歌手部門）：KARD、宇宙少女、gu9udan

AAA New Wave（演員部門）：雪炫

AAA Favourite（歌手部門）：請夏

AAA Favourite（演員部門）：成勛

AAA最佳表演指導：孫承德（編舞家）

AAA最佳製作人：Pdogg (音樂製作人)

AAA最佳製片：元東延(電影製作人)

AAA亞洲潮流獎：潤娥、丁海寅

AAA亞洲名人獎：秀智



亞洲最夯藝人獎（歌手部門）：Wanna One

亞洲最夯藝人獎（演員部門）：IU

AAA History of Song：SE7EN

環保Creator：朴海鎮



AAA Best Emotive：丁海寅、李俊昊、李聖經

AAA最佳音樂人獎：Zico、iKON

AAA最佳演員獎：朱智勛、柳演錫、IU



AAA最佳音樂獎：NU'EST W、MAMAMOO、宣美

AAA最佳選擇獎：SNUPER、振永、劉以豪、郭時暘

AAA Best Popular：GOT7、李昇基、柳俊烈



新人獎（歌手部門）：IZ*ONE、Stray Kids、(G)I-DLE、The Boyz

新人獎（演員部門）：金多美、張基龍

AAA Best Icon（歌手部門）：MONSTA X、MOMOLAND

AAA Best Icon（演員部門）：崔泰俊、金明洙(L)

＊延伸閱讀：【「2018 AAA」紅毯眾星雲集！超多大勢演員、愛豆都出席～】

（圖自：VLIVE／TVdaily）

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