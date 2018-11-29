2018 AAA 潤娥中文10級陪劉以豪聊天，兩位同框顏值加總實在太高啦～！

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跟小編一起喊：「合作！合作！快合作吧～～～！」

經常在韓國曝光的劉以豪，昨日又再度獲邀參加2018「亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，簡稱AAA），媒體更寫上他是「來自台灣的國民男友」，更獲得了AAA的「最佳選擇獎」，領獎時也相當體面的使用韓文跟粉絲們打招呼，還把獎獻給了媽媽。



劉以豪一開始用韓文說：「大家好，我是劉以豪，很開心和大家見面。」接著用中文說：「非常開心AAA和我的韓國粉絲們，給我機會站在這舞台上面。2018是跟韓國很有緣的一年，希望帶來更多好的作品，以及也希望和韓國有更多合作機會。」

▼完整影片：



而在此前，他與少女時代的潤娥一同接受訪問，潤娥在採訪一開頭就提到看過劉以豪的電影，所以主持人問說想與誰合作，她回答了劉以豪，劉以豪聽到後就說：「現在好像在作夢，感覺好奇妙哦，我也在SNS上回應過想一起合作，沒想到現在還見到本人，有點驚訝。」



劉以豪又接著說自己還看過潤娥出演的節目《孝利家民宿》打工，感覺很好玩，潤娥也直接用中文回應說：我也有看過你的電影，好厲害。



中途其實劉以豪說的內容，潤娥幾乎能看懂，還會直接回答中文，中文10級的潤娥幾乎不需要翻譯啊～，標準的中文更令劉以豪相當敬佩，表示自己應該要把韓文練得更好。



翻譯到後半部，翻譯人員還說其實潤娥根本不需要翻譯，自己就說得很好了，不如接下來的時間讓大家看一下兩人用中文聊天的模樣，潤娥一開始有點害羞緊張，兩人聊得相當愉快，劉以豪更提到自己喜歡吃泡菜、燒肉、燒啤可以喝到十杯。



記者還提到劉以豪最近很認真在學韓文，接著提到如果潤娥是他的「韓文老師」會如何？劉以豪就回說：「每天就…很認真上課。」引起現場大笑，潤娥還特別為劉以豪的新電影加油，期待未來有機會能夠看到兩人一起合作囉～！



＊延伸閱讀：2018 AAA 得獎完整名單：IU、BTS防彈少年團、李秉憲成為大贏家！



（圖自：VLIVE）

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