tvN推出「Drama Stage 2019」！连续10周播出10部独幕剧 金玟锡、金瑟琪、南多凛等陆续与观众们见面

「Drama Stage 2019」是由10名新锐作家和10位名品导演合作，加上出色的年轻演员们，引发观众期待。本系列的第一部作品就是由金玟锡主演的《提款人》，将於本周六（12月1日）播出！
陆续制播出许多经典电视剧的有线电视台tvN，於今年底（2018年）推出「Drama Stage 2019」系列作品，10名新锐作家与10位名品导演携手，将带来10份感动，於每周六晚间播出。
第1部作品将於本周六（12月1日）首播，是由金玟锡、李诗媛、金镇烨主演的《提款人》。金玟锡在剧中化身为长发正妹，饰演电话诈骗取款人「金秉斗」的他，为了寻找被ATM吞掉的组织卡而孤军奋战著，却发生了很多误会让事情变复杂了。
接著《提款人》於12月8日播出的、是由全成宇主演的《水鳞》。
金瑟琪也出演「Drama Stage 2019」系列，在《我情敌的一切》担任女主角「吴东珠」。她是一生只遇到一个男人的女人，突然接到交往10年的男友的分手通报后，无法接受事实而陷入混乱的人物。该部作品预计於12月15日播出。
曾出演MBC《W－两个世界》、JTBC 《经常请吃饭的漂亮姐姐》、SBS《 虽然30但仍17》的郑釉珍，其主演《请滑动解除监禁》将於12月22日播出。
而出演过许多电视剧男主角的童年和少年时期、未来指日可待的童星南多凛，也参与该系列作品。他所出演的《再见，我的人生保险》预计於12月29日播出。另外，关於「Drama Stage 2019」出演阵容和剧情预告，tvN将陆续於官方网站公布。
（图片、影片来源：tvN）
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