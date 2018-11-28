tvN推出「Drama Stage 2019」！連續10週播出10部獨幕劇 金玟錫、金瑟琪、南多凜等陸續與觀眾們見面

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「Drama Stage 2019」是由10名新銳作家和10位名品導演合作，加上出色的年輕演員們，引發觀眾期待。本系列的第一部作品就是由金玟錫主演的《提款人》，將於本週六（12月1日）播出！

陸續製播出許多經典電視劇的有線電視台tvN，於今年底（2018年）推出「Drama Stage 2019」系列作品，10名新銳作家與10位名品導演攜手，將帶來10份感動，於每週六晚間播出。

第1部作品將於本週六（12月1日）首播，是由金玟錫、李詩媛、金鎮燁主演的《提款人》。金玟錫在劇中化身為長髮正妹，飾演電話詐騙取款人「金秉斗」的他，為了尋找被ATM吞掉的組織卡而孤軍奮戰著，卻發生了很多誤會讓事情變複雜了。

接著《提款人》於12月8日播出的、是由全成宇主演的《水鱗》。

金瑟琪也出演「Drama Stage 2019」系列，在《我情敵的一切》擔任女主角「吳東珠」。她是一生只遇到一個男人的女人，突然接到交往10年的男友的分手通報後，無法接受事實而陷入混亂的人物。該部作品預計於12月15日播出。

曾出演MBC《W－兩個世界》、JTBC 《經常請吃飯的漂亮姐姐》、SBS《 雖然30但仍17》的鄭釉珍，其主演《請滑動解除監禁》將於12月22日播出。



而出演過許多電視劇男主角的童年和少年時期、未來指日可待的童星南多凜，也參與該系列作品。他所出演的《再見，我的人生保險》預計於12月29日播出。另外，關於「Drama Stage 2019」出演陣容和劇情預告，tvN將陸續於官方網站公佈。

（圖片、影片來源：tvN）

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