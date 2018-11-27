這位長髮正妹居然是「他」！其主演tvN獨幕劇《提款人》將於本週六（1日）首播
韓劇 2018年11月27日 星期二12:59 JiaJia
還忘不了他在JTBC《愛上變身情人》的高中生裝扮…金玟錫變身為長髮正妹！皮衣加黑網襪，御姊味十足。（那雙腿不科學啊啊啊！！！）
演員金玟錫今年（2018年）沒有參與正劇演出，不過特別出演了JTBC《愛上變身情人》，飾演其中一位「韓世界」。此次是為了應援曾合作過tvN《閉嘴！花美男樂團》的男主角、好友李民基。
另外一部特別出演的作品是SBS《胸腔外科》，此前他曾出演過趙英光導演與崔秀珍、崔昌煥作家的SBS《被告人》。在片場遇到同樣出演《胸腔外科》、《被告人》的童星申隣雅時，兩人還留下合照。
除了前面兩部特別出演的作品，金玟錫還與出演過JTBC《我的ID是江南美人》的朴宥娜，合作KBS獨幕劇《若即若離》，已於本月（12月）16日播出。
而他另外一部主演的獨幕劇，是即將於本週六（12月1日）播出的tvN《提款人》（共1集）！金玟錫在劇中飾演電話詐騙取款人「金秉斗」，為了尋找被ATM吞掉的組織卡而孤軍奮戰著，卻發生了很多誤會讓事情變複雜了。
金玟錫在個人SNS分享幕後照片，穿上女裝的他相當搶眼。（前座是曾出演過MBC《生死決斷羅曼史》的金鎮燁）
金色長髮、皮衣、黑色網襪，想稱呼他為「女王」！
與合作演員李詩媛在銀行裡的提款機前拍一張～
金玟錫會如何搶救那張卡片呢？鎖定電視劇播出囉！
（圖片、影片來源：tvN；金玟錫SNS）
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