《北风》没有女主角也能演出CP感？ 看黄晸玟李星民“玟民CP”

电影《北风》是一部描述90年代南北韩紧张关系的间谍片，这样的题材片中没有女主角，自然也没有谈情说爱的粉红戏码，但其中两位主演黄晸玟与李星民的惺惺相惜却充满了CP感？
《北风》在韩国自8月8日上映至今，即将突破500万累积观影人次，剧情描述代号「黑金星」的特务（黄晸玟饰）深入北韩，以贸易经商为由希望调查北韩发展核武的状态，想不到他知道得越多，越发现事实与他想像中有所差异……朱智勋与李星民在片中都饰演北韩高层官员，而黄晸玟则是听从南韩安全企划部赵震雄的指示，深入敌营铤而走险带回特殊情报。
「黑金星」黄晸玟以商人身分接近北韩，一举一动都经过揣摩而像极了十足的生意人，多次表达自己除了赚钱没有其他想法，让北韩负责外汇的李处长（李星民饰）在一次次的测试之后也逐渐相信了他，决定携手促进南北韩的经济交流合作，后来更与他一同说服金正日，两人从相互测试对方到培养出特殊革命情感，即使最后「黑金星」的身分被揭露，两人的情谊却依旧不变。
《北风》剧情后段，黄晸玟因身分败露而离开平壤，当他穿梭在北京的街头，景物依旧，也令他不断想起这位北方的好友，不知何年何月再相见？相隔10年，最后两人透过南北韩艺人的交流活动，远远看见了对方的身影，黄晸玟情绪相当激动而眼眶含泪，李星民则是一贯的扑克脸，但两人的眼神说明一切，两人更秀出当年的信物，像极了思念的恋人重逢，这一段戏码也让观众们在一连串紧张心情后露出会心的笑容。
《北风》将於本周9月7日在台上映。
照片：Catchplay
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