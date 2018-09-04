《北風》沒有女主角也能演出CP感？ 看黃晸玟李星民“玟民CP”

電影《北風》是一部描述90年代南北韓緊張關係的間諜片，這樣的題材片中沒有女主角，自然也沒有談情說愛的粉紅戲碼，但其中兩位主演黃晸玟與李星民的惺惺相惜卻充滿了CP感？
《北風》在韓國自8月8日上映至今，即將突破500萬累積觀影人次，劇情描述代號「黑金星」的特務（黃晸玟飾）深入北韓，以貿易經商為由希望調查北韓發展核武的狀態，想不到他知道得越多，越發現事實與他想像中有所差異……朱智勛與李星民在片中都飾演北韓高層官員，而黃晸玟則是聽從南韓安全企劃部趙震雄的指示，深入敵營鋌而走險帶回特殊情報。
「黑金星」黃晸玟以商人身分接近北韓，一舉一動都經過揣摩而像極了十足的生意人，多次表達自己除了賺錢沒有其他想法，讓北韓負責外匯的李處長（李星民飾）在一次次的測試之後也逐漸相信了他，決定攜手促進南北韓的經濟交流合作，後來更與他一同說服金正日，兩人從相互測試對方到培養出特殊革命情感，即使最後「黑金星」的身分被揭露，兩人的情誼卻依舊不變。
《北風》劇情後段，黃晸玟因身分敗露而離開平壤，當他穿梭在北京的街頭，景物依舊，也令他不斷想起這位北方的好友，不知何年何月再相見？相隔10年，最後兩人透過南北韓藝人的交流活動，遠遠看見了對方的身影，黃晸玟情緒相當激動而眼眶含淚，李星民則是一貫的撲克臉，但兩人的眼神說明一切，兩人更秀出當年的信物，像極了思念的戀人重逢，這一段戲碼也讓觀眾們在一連串緊張心情後露出會心的笑容。
《北風》將於本周9月7日在台上映。
照片：Catchplay
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