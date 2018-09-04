罗嗦爱唠叨的李瑞镇其实心思超细腻！每次送礼物都能送到对方的心坎里♥

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李瑞镇，近几年追看韩国综艺的观众甚至会误以为他是综艺人，其实人家是一名演技出众的演员，只因为经常出现在综艺节目中才会让人产生了误解。

银幕上的李瑞镇是个爱唠叨又罗嗦的人，但言行举止中的点点滴滴间都渗透出细腻和温暖。 《花样爷爷》中，作为国民挑夫亮相的李瑞镇就为爷爷朴根滢送上了亲自准备的生日礼物，让爷爷感动不已，瞬间就红了眼眶，也许从来没想过合作节目的李瑞镇会记得他的生日，甚至准备好了礼物吧。

11月11日的巧克力棒节里，李瑞镇将巧克力棒装在瓶子中送给工作人员，礼物虽小但情谊很重哦~

和李瑞镇合作过多次的罗英石PD爆料，李瑞镇看似不用心其实心思十分细腻，他能够记住每一位工作人员的姓名，也能记住对方的喜好，只不过因为不好意思连送礼物多经常是偷偷地进行。

《我独自生活》中，演员金光奎喜欢美术作品，他搬家的时候李瑞镇就精心挑选了一幅画作送给他当做新家礼物。

录制《无限挑战》时，李瑞镇记下了刘在锡想要买的音乐，下载到USB中送给对方。

《一日三餐》时，为了感谢料理家李慧贞老师，李瑞镇亲自挑选了香水送给她。

这样一个温暖又细心的人， 你是不是希望经常在电视上看到他呢？

「图：《花样爷爷》、《无限挑战》、《我独自生活》截图」

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