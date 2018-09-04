囉嗦愛嘮叨的李瑞鎮其實心思超細膩！每次送禮物都能送到對方的心坎裡♥

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李瑞鎮，近幾年追看韓國綜藝的觀眾甚至會誤以為他是綜藝人，其實人家是一名演技出眾的演員，只因為經常出現在綜藝節目中才會讓人產生了誤解。

銀幕上的李瑞鎮是個愛嘮叨又囉嗦的人，但言行舉止中的點點滴滴間都滲透出細膩和溫暖。 《花樣爺爺》中，作為國民挑夫亮相的李瑞鎮就為爺爺朴根瀅送上了親自準備的生日禮物，讓爺爺感動不已，瞬間就紅了眼眶，也許從來沒想過合作節目的李瑞鎮會記得他的生日，甚至準備好了禮物吧。

11月11日的巧克力棒節裡，李瑞鎮將巧克力棒裝在瓶子中送給工作人員，禮物雖小但情誼很重哦~

和李瑞鎮合作過多次的羅英石PD爆料，李瑞鎮看似不用心其實心思十分細膩，他能夠記住每一位工作人員的姓名，也能記住對方的喜好，只不過因為不好意思連送禮物多經常是偷偷地進行。

《我獨自生活》中，演員金光奎喜歡美術作品，他搬家的時候李瑞鎮就精心挑選了一幅畫作送給他當做新家禮物。

錄製《無限挑戰》時，李瑞鎮記下了劉在錫想要買的音樂，下載到USB中送給對方。

《一日三餐》時，為了感謝料理家李慧貞老師，李瑞鎮親自挑選了香水送給她。

這樣一個溫暖又細心的人， 你是不是希望經常在電視上看到他呢？

「圖：《花樣爺爺》、《無限挑戰》、《我獨自生活》截圖」

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