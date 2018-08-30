《虽然30但仍17》申惠善勾起梁世宗痛苦回忆，那泪水让人好想紧抱他啊～！

《虽然30但仍17》申惠善勾起梁世宗痛苦回忆，那泪水让人好想紧抱他啊～！

韩剧   2018年8月30日   星期四09:20   MiJimin  

（谈及剧情）这一幕不管看几次，都好触动小编的心啊…。TAT　（二话不说抱紧处理，两位的眼神演技真的太赞了～）

SBS月火剧《虽然30但仍17》连续两周各停播一天，但收视率反而屡屡创下新高，稳坐冠军宝座，能有这样的好成绩，主演们足以触动观众的演技实力，也是一大因素。

▼柳灿（安孝燮　饰）在外训练时突然病倒，在得知这个消息后，舅舅孔宇振（梁世宗　饰）立刻奔向他，为他担心、照顾著他的模样实在是太有爱了～。


▼禹瑞丽（申惠善　饰）的小提琴终於修好了，她也一步步离梦想越来越近，渐渐变回当年那个17岁的自己。

▼但禹瑞丽仍旧对自己没信心，但在孔宇振的鼓励下，决定再次站上舞台，挑战自己…。

▼能够再次忘情地拉小提琴的禹瑞丽，不经意的举动却也让孔宇振回想起当年的事情，回想起那个曾经被她害死的女孩，隐藏在心里的病再度复发，那无法跨越的障碍，身心痛苦的他，叫著禹瑞丽的名字，然后缓缓地靠在她的肩上…。


OMG～～～真的太暖了，用这一幕等一个礼拜，我可以！！！

（截图自：SBS Drama）

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