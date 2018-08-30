Super Junior D&E出演《柳喜烈的写生簿》！小分队是因为「孤独」而诞生的？

东海和银赫互相称赞，一个长得帅，一个有才智。MC柳喜烈问：「成为小分队的关键是什么？」快来看看D&E怎么回答吧～
Super Junior D&E（东海、银赫组成）於25日出演KBS《柳喜烈的写生簿》，一登场就带来热门串烧舞曲：《Sorry, Sorry》、《BONAMANA》、《DEVIL》，炒热现场气氛。
时隔多年才又出演节目的两位偶像，被MC问及：「成为小分队的关键是什么？」东海回答，举行演唱会的话成员们都会有SOLO舞台，但是他自己比较怕孤独、一个人站在舞台上会觉得孤单，所以找银赫一起表演。东海对银赫说：「一起表演吧，和你一起的话应该会很有趣。」而李秀满老师也说，两人站在一起确实不错，就让他们组成小分队了。所以，2010年开始，因为「孤独」，D&E诞生啦～
从练习生时期，约莫15岁左右就认识的东海和银赫，在一起也超过18个年头了。MC表示，两人已经一起度过半辈子了！於是追加提问：「彼此有没有想要抢过来的魅力？」银赫回答：「东海长得很帅，以我的基准、我的喜好来看，他是偶像界的第一。」轮到东海了，他表示：「银赫有才智、口才和舞蹈。」
D&E还传授此次的主打曲《'Bout you》的舞蹈亮点，画面上的三人，就像组成新的小分队一样～
最后， D&E以《'Bout you》舞台作为结尾。两位偶像在节目上也提到，自下月（9月）开始在日本会有巡回演唱会。
（图片来源：KBS《柳喜烈的写生簿》）
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