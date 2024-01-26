《三达里》花絮！被身高172公分的申惠善吓到的金泰希「像在和男演员说话」申惠善：那下次一起拍爱情剧吧 XD
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《三达里》花絮！被身高172公分的申惠善吓到的金泰希「像在和男演员说话」申惠善：那下次一起拍爱情剧吧 XD

韩剧   2024年1月26日   星期五13:06   Yuan  

（封面图源：YouTube@JTBC Drama截图）

日前，JTBC公开《欢迎回到三达里》最后一集花絮，包含金泰希特别出演的部分。

当天，金泰希一出现在拍摄现场，申惠善就急忙跑过来向金泰希打招呼：「前辈你好！」 金泰希：「很高兴见到你。」拍摄结束后，申惠善激动地说：「你是天使！」。金泰希对身高172cm的申惠善说：「不是...你个子怎么这么高？我好像是在和男演员说话。」申惠善就开玩笑说：「那下次和我一起拍部爱情剧吧！」引发现场一片笑声 XD 哇～不知道以后有没有机会看到两人再次合作呢！
（图源：YouTube@JTBC Drama截图）

剧中，赵三达（申惠善 饰）在第1集就曾透露过和金泰希很熟，没想到..最后一集本人真的登场，还作为模特儿解救了赵三达。而金泰希因为和曾在2020年出演权慧珠作家执笔的《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》，因此义气特别出演。
（图源：JTBC《欢迎来到王之国》截图）

另外，《欢迎回到三达里》才刚结束申惠善就已经收到下一部作品《致我的解离》（나의 해리에게）出演提案，讲述的是因爲弟弟失踪和与恋人长期分手而悲伤而产生解离性障碍（多种人格障碍）主人公的故事。每天都有生病的人找上门的过程，申惠善将在剧中饰演主播「朱恩浩」，期待她的新作品！
（图源：ESQUIRE）

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