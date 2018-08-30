《雖然30但仍17》申惠善勾起梁世宗痛苦回憶，那淚水讓人好想緊抱他啊～！
韓劇 2018年8月30日 星期四09:20 MiJimin
（談及劇情）這一幕不管看幾次，都好觸動小編的心啊…。TAT （二話不說抱緊處理，兩位的眼神演技真的太讚了～）
SBS月火劇《雖然30但仍17》連續兩週各停播一天，但收視率反而屢屢創下新高，穩坐冠軍寶座，能有這樣的好成績，主演們足以觸動觀眾的演技實力，也是一大因素。
▼柳燦（安孝燮 飾）在外訓練時突然病倒，在得知這個消息後，舅舅孔宇振（梁世宗 飾）立刻奔向他，為他擔心、照顧著他的模樣實在是太有愛了～。
▼禹瑞麗（申惠善 飾）的小提琴終於修好了，她也一步步離夢想越來越近，漸漸變回當年那個17歲的自己。
▼但禹瑞麗仍舊對自己沒信心，但在孔宇振的鼓勵下，決定再次站上舞台，挑戰自己…。
▼能夠再次忘情地拉小提琴的禹瑞麗，不經意的舉動卻也讓孔宇振回想起當年的事情，回想起那個曾經被她害死的女孩，隱藏在心裡的病再度復發，那無法跨越的障礙，身心痛苦的他，叫著禹瑞麗的名字，然後緩緩地靠在她的肩上…。
OMG～～～真的太暖了，用這一幕等一個禮拜，我可以！！！
（截圖自：SBS Drama）
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