韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况– 30/17、LIFE 再刷新高

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这周（8/27、8/28）无线的《虽然30但仍17》、有线的《LIFE》、《一起吃饭吧3：Begins》再刷自身收视新高。

8/27无线月火剧《虽然30但仍17》、《生死决断罗曼史》皆因亚运赛事停播，让《Lovely Horribly / 可爱又可怕的他》以5.4%~6.2% 首次刷收视新高。

8/28复播的《虽然30但仍17》一举以 9.8%~10.8% 的好佳绩再度刷新收视记录。



《Lovely Horribly / 可爱又可怕的他》居然直接滑落到 4.0%~4.4%，



《生死决断罗曼史》收视不见起色，仍以 2.2% 垫底。



有线的高专医疗职场权斗剧《LIFE》分别以 4.532%、5.310% 再次写下自身新高记录。



《一起吃饭吧3：Begins》不知是不是受尹斗俊入伍影响，先以 2.722%下滑，再回升3.239% 最高收视数字，圆满大结局。



下个月接档的是由D.O都敬秀、南志铉主演的古代戏《百日郎君》，这部是都敬秀首次挂男主的戏，饰演流落民间100天的失忆王世子。向来只要演过王世子的男演都会爆红，而都敬秀之前不论电影、或电视剧的配角戏，都展露了很强的演绎实力，挺期待他的王世子演出。20180829

#希望下周30/17不再停播

#《Lovely Horribly / 可爱又可怕的他》停在空中椅子有大法师的FU

#没想到曹承佑想保护医生们，可惜李栋旭下周的手术刀挥错人，换掉曹社长还会有下一个社长

#祝尹斗俊军旅平安、早去早回，再来一档《一起吃饭吧4》

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