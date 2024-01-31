出狱没多久又马上惹事！韩瑞希自爆约男艺人对话「明天来饭店吧、或者和我X」，安孝燮无辜受牵连！

近日，韩网论坛 Pann 爆出歌手练习生出身的韩瑞希与某男演员的 KakaoTalk 聊天截图，据悉该图片是韩瑞希在自己的粉丝聚集的 Kakao Talk 开放聊天室公开。

据公开的截图显示，韩瑞希先联系名叫安孝燮（안효섭）的人说：「成爲超级明星就不回覆吗？」对方回覆：「瑞希啊！」接著韩瑞希又传：「我是瑞希呀！孝燮啊～20年没见了吧？在拍摄吗？」对方则回自己正在喝酒。

之后韩瑞希表示明天要去住五星级饭店（Josun Palace），并邀请他一起去，她说：「不用担心会被D社会拍到，D社全在我的掌握之中」、「如果有女朋友，你要不要在那里睡？」、「西八～你不回我，好像我是神经病一样」。韩瑞希继续传：「明天来饭店吧」、「点一堆客房服务，一起吃晚饭吧」、「反正不是我的钱」、「或者和我SEX」、「快点回覆，难道你想死吗」，见他这么激动，对方的反应是：「呀！你爲什么说得这么可怕？」



在网友就对话内容引发争议的情况下，韩瑞希又收拾残局说：「这个聊天对话是假的 西八们。」但是韩瑞希公开对话内容中，原封不动地写著安孝燮的名字，引起粉丝们的担忧。之后她还把 IG 帐号转为非公开，并在自我介绍写道：「很快就会转换爲公开，等著吧！我也需要一些心理准备，不要再按关注了。」



今年28岁的韩瑞希在2016年因涉嫌吸食大麻被判处有期徒刑3年，缓刑4年执行，当时她和 BIGBANG 的 T.O.P 一起吸食大麻的事实被公开后，引起大众关注。但是，她涉嫌在缓期执行期间再次吸毒，於2021年11月被判处有期徒刑1年6个月，并在去年11月出狱。



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