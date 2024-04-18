《那女人死了》卞约汉＋申惠善继《一天》后再度同框，呈现痛快新型悬疑电影作品

喜爱神秘悬疑电影的朋友们，好久不见的《拦截声命线》卞约汉再度重返大萤幕，携手《欢迎来到三达里》具惠善共同演出电影《那女人死了》。描述一位以偷窥别人的生活为乐的仲介具正泰，目睹一位网红之死，为洗刷自己的嫌疑而寻找真相。

导演也说明拍摄动机，因为时下SNS是大家不可或缺的社交沟通工具，虽然也出现了一些刻意求关注，或是喜爱窥探他人的负面影响，但导演认为这也是无可避免的新文化产物。於是导演希望作品中融入这些数位化的元素，呈现惊悚作品。



卞约汉继上一部作品《韩山岛海战》后将以《那女人死了》回归大萤幕，他将饰演剧中以偷看别人的生活为乐趣的仲介，卞约汉也提到自己在前作饰演了一位很强烈的人物角色（日本武士脇坂安治）之后，也仔细思考著自己下一步该接拍什么样的作品，而在众多剧本中他认为《那女人死了》最为有趣，独特的人设以及充满悬念，让喜欢电影的卞约汉变得更加疯狂。



申惠善则是饰演一位希望大家关注的网红韩素拉，她说看了剧本后有种独特的感觉，她一直在讲述人物的情感与心态转变，但很奇妙地令人产生反感，这令申惠善感到很有趣。不过实际上的申惠善并不爱得到太多人的关注，以她的职业是女演员，自然会受到多方关注，但这同时也对她产生压力，她也提醒自己演出时不要被素拉这个角色同化。



卞约汉与申惠善曾在2017年上映的电影《一天》中饰演夫妻，时隔7年两人再度合作，申惠善还开玩笑说，能与卞约汉搭配饰演夫妻很荣幸，但前作中她的角色死了，很可惜没能见到卞约汉，卞约汉也再度称赞申惠善是一位演技了得的演员，从以前到现在都一样。也请期待《那女人死了》带来的紧张悬疑气氛。



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