Super Junior D&E出演《柳喜烈的寫生簿》！小分隊是因為「孤獨」而誕生的？

東海和銀赫互相稱讚，一個長得帥，一個有才智。MC柳喜烈問：「成為小分隊的關鍵是什麼？」快來看看D&E怎麼回答吧～
Super Junior D&E（東海、銀赫組成）於25日出演KBS《柳喜烈的寫生簿》，一登場就帶來熱門串燒舞曲：《Sorry, Sorry》、《BONAMANA》、《DEVIL》，炒熱現場氣氛。
時隔多年才又出演節目的兩位偶像，被MC問及：「成為小分隊的關鍵是什麼？」東海回答，舉行演唱會的話成員們都會有SOLO舞台，但是他自己比較怕孤獨、一個人站在舞台上會覺得孤單，所以找銀赫一起表演。東海對銀赫說：「一起表演吧，和你一起的話應該會很有趣。」而李秀滿老師也說，兩人站在一起確實不錯，就讓他們組成小分隊了。所以，2010年開始，因為「孤獨」，D&E誕生啦～
從練習生時期，約莫15歲左右就認識的東海和銀赫，在一起也超過18個年頭了。MC表示，兩人已經一起度過半輩子了！於是追加提問：「彼此有沒有想要搶過來的魅力？」銀赫回答：「東海長得很帥，以我的基準、我的喜好來看，他是偶像界的第一。」輪到東海了，他表示：「銀赫有才智、口才和舞蹈。」
D&E還傳授此次的主打曲《'Bout you》的舞蹈亮點，畫面上的三人，就像組成新的小分隊一樣～
最後， D&E以《'Bout you》舞台作為結尾。兩位偶像在節目上也提到，自下月（9月）開始在日本會有巡迴演唱會。
（圖片來源：KBS《柳喜烈的寫生簿》）
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