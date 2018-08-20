朱智勋的迷之自拍角度！ 脸好看就可以这样随便用吗
明星 2018年8月20日 星期一14:36 Sani
仗著自己有一张帅脸，就完全没在考虑拍照的角度！ 这样的朱智勋真是让人好气又觉得可爱哦~~
朱智勋最近同时宣传两部新片《与神同行：最终审判》和《北风》，不仅在全国各地影院跑行程，还来到台湾和观众见面，相当忙碌：
13日做客SBS电台节目《宋恩伊金淑的姐姐家电台》，录制前在IG上公开了几张自拍照，这谜之角度与表情、手部抖动的幅度，完全让人感觉到他对自己帅脸的不在乎：
最后终於有一张还算寻常角度的自拍了XD
当然这并不是朱智勋刻意为难节目组，气死他自己平时就这样自拍......
有时还「超常发挥」，贡献各种角度令人费解的照片XDD
帅哥的世界真的叫人搞不懂，是说反正大家都知道我帅，就不必care角度和光线了吗？
还有跟宠物犬Bootan充满「童趣」的多角度合照，不过看得出他是真的很开心，狗狗也大眼亮亮的超可爱，我想作为粉丝就只要接受他的风格就好啦XDD
（图源：采昌国际多媒体，IG：sister1035、_jujihoon）
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