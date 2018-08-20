朱智勳的迷之自拍角度！ 臉好看就可以這樣隨便用嗎
明星 2018年8月20日 星期一14:36 Sani
仗著自己有一張帥臉，就完全沒在考慮拍照的角度！ 這樣的朱智勳真是讓人好氣又覺得可愛哦~~
朱智勳最近同時宣傳兩部新片《與神同行：最終審判》和《北風》，不僅在全國各地影院跑行程，還來到臺灣和觀眾見面，相當忙碌：
13日做客SBS電臺節目《宋恩伊金淑的姐姐家電台》，錄製前在IG上公開了幾張自拍照，這謎之角度與表情、手部抖動的幅度，完全讓人感覺到他對自己帥臉的不在乎：
最後終於有一張還算尋常角度的自拍了XD
當然這並不是朱智勳刻意為難節目組，氣死他自己平時就這樣自拍......
有時還「超常發揮」，貢獻各種角度令人費解的照片XDD
帥哥的世界真的叫人搞不懂，是說反正大家都知道我帥，就不必care角度和光線了嗎？
還有跟寵物犬Bootan充滿「童趣」的多角度合照，不過看得出他是真的很開心，狗狗也大眼亮亮的超可愛，我想作為粉絲就只要接受他的風格就好啦XDD
（圖源：采昌國際多媒體，IG：sister1035、_jujihoon）
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