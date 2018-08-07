台湾粉丝好有礼貌！《与神同行2》河正宇马东石等演员大赞台湾

经过了8月5日的红毯活动，《与神同行》导演金容华再度率领五位主要演员於8月6日与大家分享《与神同行2》的更多细节，记者会上趣味横生，也令大家看见演员们的幽默。
《与神同行》第一集在台湾开出近4.9亿票房，也是海外地区票房最好的国家，也因为票房亮眼，特别选在台湾举办续集《与神同行：最终审判》的亚洲国际记者会。现场有来自香港、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾等国记者共同参与采访，场面相当盛大。
为了让他们感受到台湾的传统习俗，现场准备了大寿桃与红龟粿之类传统并具有代表意义的食物让大家品尝，也为即将满18岁的金香起暖寿，不过比起这些，可爱的金香起更希望能尝试看看台湾最有名的芒果冰跟珍珠奶茶，她也在前一日的活动中感受到台湾粉丝们的热情，非常感动。
近日全球气温升高，比起前几年韩国也同样飙升至近40度的高温，也因此影帝河正宇首度来台竟说台湾“很凉爽”？主持人还跟翻译再度确认他没说错，他说自己本来就是很会流汗，台湾这样算凉爽了！令大家都相当惊讶。
朱智勋几个月前也才刚来过台湾拍摄最新电影作品，来过三次的他更是大赞台湾街道好干净，让主持人都一脸狐疑问他：“怎么跟我待的地方好像不一样？”让全场笑声连连。
因电影《尸速列车》而在台湾人气大增的马东石，也在红毯上首次现场感受到台湾粉丝们的热情，令他印象相当深刻，被问到如果有来世希望能变成什么？他竟然回答：“最好是石头，因为我喜欢不动！”令大家相当意外，原以为原本是专业健身教练的他，为了维持壮硕身材应该非常喜爱运动，不过听到这个回答感觉非常人性化又坦率，这也是马东石的魅力。
金东旭在上一集成为冤死鬼而在使者的帮忙下成功托梦给妈妈，第二集的剧情更是由他展开，现身台湾的他，看起来感觉本人比电影中更消瘦更帅气了，河正宇还爆料他看到那么多人来到红毯活动，还甚至想要在大家面前大展歌喉呢！被问到韩国拍摄电影要饰演死者时，是否有些禁忌？结果金东旭竟然超详细的描述起韩国丧礼的习俗，其他演员见状都笑了出来，后来由朱智勋协助回答。
看过第一集的大家，心中一定还存有一些未解的谜团，关於李德春与解怨脉在第一集中一直非常希望自己也能拥有记忆，究竟两人的千年前世是谁？又有什么关联？两人为何与江林公子成为一个团队一同找出49位贵人？《与神同行2》都将详细说明所有未知的一切，再加入新角色家神成造神，让剧情更加丰富完整。《与神同行2》8月8日即将正式在台上映。
照片提供：采昌国际多媒体
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