拍照还在手指比心呢？快向「阴间使者」朱智勋学习比「饺子」吧！XD
明星 2018年8月18日 星期六10:30 Rui
手指比心不用小编多解释了吧？ 毕竟我们已经看过太多明星们拍照时摆过这个POSE了，这也是我们拍照时最常用的动作之一！！！
不过，你们知道吗，手指比心已经不是时下最流行的拍照POSE了，它已经更新换代成了「饺子」造型！ 发明人就是我们的「阴间日值使者解怨脉」朱智勋。早在数月前，朱智勋就用这个饺子手势征服了广大媒体记者，不过当时并未引发太多的关注！ 不过戴著超酷的墨镜比这手势，真的有莫名喜感。
而朱智勋最近因为忙著为主演的电影《与神同行2》做宣传，出席了各类活动，「饺子手势」重出江湖，这才被大家纷纷效仿。
这握爪的手势到底是什么？ 朱智勋后来解释说：「我也不知道这是饺子，参加《与神同行》活动的时候观众们让我们摆出各种POSE，我看到（河）正宇哥并没有比心，我就开玩笑想要吃掉他的手，也不知怎么回事就莫名摆出了饺子手势。 」而他的「无心插柳」一不小心就把自己送上了韩网热搜榜~
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后来饺子手势就成了朱智勋的招牌动作，就连上其他节目也以这样的姿势合影留念呢~
其实wuli阴间日值使者也是会比心的~
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「图：《金秘书为何那样》、网路」
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