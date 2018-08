BIGBANG 勝利首場個人巡演迴響超熱烈 加開兩場一路唱到年末! BTOB隊長徐恩光入伍 成員接力更新IG連成一句話:「BTOB永遠吧! 」 防彈少年團Answer專輯是鐳射封面,實物圖能看到絢麗七彩光! 韓劇 本週無線、有線水木劇收視概況– 妻子刷新高 又直追法官大人 次元壁破了?!李孝利在電影《北風》中出演13年前的自己 拍照還在手指比心呢?快向「陰間使者」朱智勛學習比「餃子」吧!XD 《SBS Super Concert in 水原》首波陣容華麗出爐 從 EXID、MAMAMOO 到 Wanna One 接力登場! 變美兼追星!Wanna One 朴志訓代言 Aprilskin 滿額就有機會參加特別簽名會 韓國便利店推出EXO 3D模型,粉絲紛紛吐槽又醜又貴! 《我的ID是江南美人》車銀優上演男友力MAX戲碼,單手開蓋簡直帥爆♥ 夏日來漢江,不能錯過的事(上)——月光噴泉 《與神同行》「德春」的愛犬! 介紹金香起的三隻超可愛寵物狗~ 極親民的地標——釜山塔:飽覽釜山夜景,就這樣簡單! 昔日隊友變月火劇對手! 能拆幾對是幾對~XD

