拍照還在手指比心呢？快向「陰間使者」朱智勛學習比「餃子」吧！XD
明星 2018年8月18日 星期六10:30 Rui
手指比心不用小編多解釋了吧？ 畢竟我們已經看過太多明星們拍照時擺過這個POSE了，這也是我們拍照時最常用的動作之一！！！
不過，你們知道嗎，手指比心已經不是時下最流行的拍照POSE了，它已經更新換代成了「餃子」造型！ 發明人就是我們的「陰間日值使者解怨脈」朱智勛。早在數月前，朱智勳就用這個餃子手勢征服了廣大媒體記者，不過當時並未引發太多的關注！ 不過戴著超酷的墨鏡比這手勢，真的有莫名喜感。
而朱智勳最近因為忙著為主演的電影《與神同行2》做宣傳，出席了各類活動，「餃子手勢」重出江湖，這才被大家紛紛效仿。
這握爪的手勢到底是什麼？ 朱智勳後來解釋說：「我也不知道這是餃子，參加《與神同行》活動的時候觀眾們讓我們擺出各種POSE，我看到（河）正宇哥並沒有比心，我就開玩笑想要吃掉他的手，也不知怎麼回事就莫名擺出了餃子手勢。 」而他的「無心插柳」一不小心就把自己送上了韓網熱搜榜~
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後來餃子手勢就成了朱智勳的招牌動作，就連上其他節目也以這樣的姿勢合影留念呢~
其實wuli陰間日值使者也是會比心的~
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「圖：《金秘書為何那樣》、網路」
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