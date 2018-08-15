《与神同行2》台湾票房破2亿韩国破千万人次 李政宰乐当阎罗王姊姊

《与神同行2》从上映前就因第一集的超人气而备受期待，票房也没令人失望，在台湾正式上映短短6天就突破2亿的票房，相较於第一集有过之而无不及，也再度刷新影史纪录；在此同时在韩国也已经突破1000万观影人次，让第一集与第二集都成为千万电影。
而主要演员们也都相当开心，除了8月初曾来台四天三夜，不停接受亚洲各国媒体的访问， 分享了许多关於电影的细节，当然勤跑宣传的成果也反映在出色的票房上。大家更是在台湾接受联访前就先提早拍摄了破1000万人次的庆贺照片，因为全是意料中事，剧中的江林河正宇还俏皮地躲在1字气球的后面只露出一点点眼睛偷看，非常逗趣。
《与神同行》的原著漫画家周浩旻也在韩国破千万观影人次的当日，特地画出了成造神让剧中孩子坐在肩头的温馨场面祝贺并送给马东石，而马东石也特地在IG转出并留言，感谢漫画家周浩旻以及所有支持《与神同行》系列的观众们。
其中在韩国跟主要演员一起勤跑宣传的阎罗王李政宰，角色相当特殊也让许多演员都想尝试演演看，本次因行程关系缺席了台湾宣传活动，在之前的访谈中，李政宰也爆料河正宇看见在片场戴上长假发的阎罗王，还戏称他是「阎罗王姊姊」，李政宰说这个外号真的取得很贴切，不过天气真的太热，在现场等待时他常常拿著大夹子把长发往上夹，李政宰说现在非常能体会女生留长头发有多不舒服多热，大叹长发女生真不容易。
韩国的观众都相当热爱「阎罗王姊姊」，所以在来台前的某次舞台问候场合，还有粉丝拿著金泰熙的洗发精广告照片，把金泰希的脸P成阎罗王李政宰，让他本人也觉得非常有趣，拿著这张海报与河正宇合影呢！
《与神同行2》票房还在持续飙升中，还没有看过第二集的你也快点进戏院支持吧！
照片：马东石IG、LOTTE电影FB、artistcompanyofficial IG、采昌国际多媒体
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