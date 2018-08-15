《與神同行2》台灣票房破2億韓國破千萬人次 李政宰樂當閻羅王姊姊

《與神同行2》從上映前就因第一集的超人氣而備受期待，票房也沒令人失望，在台灣正式上映短短6天就突破2億的票房，相較於第一集有過之而無不及，也再度刷新影史紀錄；在此同時在韓國也已經突破1000萬觀影人次，讓第一集與第二集都成為千萬電影。
而主要演員們也都相當開心，除了8月初曾來台四天三夜，不停接受亞洲各國媒體的訪問， 分享了許多關於電影的細節，當然勤跑宣傳的成果也反映在出色的票房上。大家更是在台灣接受聯訪前就先提早拍攝了破1000萬人次的慶賀照片，因為全是意料中事，劇中的江林河正宇還俏皮地躲在1字氣球的後面只露出一點點眼睛偷看，非常逗趣。
《與神同行》的原著漫畫家周浩旻也在韓國破千萬觀影人次的當日，特地畫出了成造神讓劇中孩子坐在肩頭的溫馨場面祝賀並送給馬東石，而馬東石也特地在IG轉出並留言，感謝漫畫家周浩旻以及所有支持《與神同行》系列的觀眾們。
其中在韓國跟主要演員一起勤跑宣傳的閻羅王李政宰，角色相當特殊也讓許多演員都想嘗試演演看，本次因行程關係缺席了台灣宣傳活動，在之前的訪談中，李政宰也爆料河正宇看見在片場戴上長假髮的閻羅王，還戲稱他是「閻羅王姊姊」，李政宰說這個外號真的取得很貼切，不過天氣真的太熱，在現場等待時他常常拿著大夾子把長髮往上夾，李政宰說現在非常能體會女生留長頭髮有多不舒服多熱，大嘆長髮女生真不容易。
韓國的觀眾都相當熱愛「閻羅王姊姊」，所以在來台前的某次舞台問候場合，還有粉絲拿著金泰熙的洗髮精廣告照片，把金泰希的臉P成閻羅王李政宰，讓他本人也覺得非常有趣，拿著這張海報與河正宇合影呢！
《與神同行2》票房還在持續飆升中，還沒有看過第二集的你也快點進戲院支持吧！
照片：馬東石IG、LOTTE電影FB、artistcompanyofficial IG、采昌國際多媒體
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