[微雷推荐]《与神同行2》使者们相爱相杀的前世今生 比特效更亮眼

电影《与神同行》第一集以及刚刚上映的《与神同行2》其实是一口气拍摄完成的，对所有演员与工作团队来说，历经了一年四季的长期拍摄，所有人都异口同声说是很大的挑战以及一个很长的旅程，比起第一集的亲情赚人热泪，第二集又有什么亮点令人觉得更值得一看？
承第一集的评论重点“人不完美，神亦是”来看，无论是金自鸿（车太铉饰）以及插手阳间事的江林公子（河正宇饰），都不尽完美，因为即便是使者江林，同样受到惩罚而带著痛苦记忆度过千年，使者们与阎罗王其实都有过去，也曾经生为人，还记得第一集中好几次闪过江林穿著古代武士盔甲打扮的画面，在续集中为大家一一揭开他与另外两位使者的前世。
整体剧情分为两线进行，江林就在阴间负责带著金秀鸿（金东旭饰）前往证明他的冤死，而解怨脉（朱智勋饰）与李德春（金香起饰）便前往阳间负责对抗成造神（马东石饰）并带回老人许春三。江林公子这部分的旅程看似跟第一集雷同，有著大量特效，场面惊人，不过等到最终审判时，他成功证明了金秀鸿的冤死，真正的剧情从此处才展开，江林公子为何带著痛苦回忆？而让一旁的金秀鸿感叹“原来审判的主角不是我？”
另一方面，解怨脉与德春让这部电影从阴间的黑暗来到阳世的明亮，更设定成造神本是御前画匠，有著神来一笔成图画的神功，让画面呈现上增添更多色彩与情感。使者本来要消灭成造神却有求於他，想找回千年前的记忆。解怨脉与德春两人本是对立的民族，虽然有一天不幸相遇，不过懂得悲天悯人的解怨脉，却没有对德春这群逃亡中的女真族赶尽杀绝，甚至暗中偷渡军粮安顿他们的生活，两人也建立起微妙的情感。
与第一集呼应，金自鸿在天伦地狱中，为自己年轻的莽撞与离家，求得母亲与弟弟的原谅；续集中铺陈描述造成金秀鸿冤死的两位士兵也求得了秀鸿的原谅，但剧情所想带出的却是隐藏在后，真正犯下天大错误的江林。“有求得饶恕的心，却没有说出口的勇气”，道歉是再平凡不过的事情，但有时对至亲好友更是难以启齿承认错误，《与神同行》一二集想传达的讯息也就是「饶恕」与「救赎」，若无法及时说出口，也许再也没有机会，就得像江林一样带著悔恨度过千年余生，无法得到对方真心的原谅与自己心灵的救赎。
有时以为时间会冲淡一切，但未解的心结却不会自行解开。像第一集提到的，活著的时候没有勇气回家的金自鸿，却在死了之后才非要见到母亲一面，剧情最后，江林是否也提起了最大勇气，得到了真心的饶恕？片尾的彩蛋将是重点，揭开了阎罗王与江林的关系，也了解到第一集为何阎罗王冒充解怨脉的脸孔到阳间阻止江林干涉阳间事。大家可以在看《与神同行2》之前先重温一下《与神同行》的内容，相信更能够有连贯性，体会到剧中情感串联的感受。
照片：采昌国际多媒体
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