[微雷推薦]《與神同行2》使者們相愛相殺的前世今生 比特效更亮眼

電影《與神同行》第一集以及剛剛上映的《與神同行2》其實是一口氣拍攝完成的，對所有演員與工作團隊來說，歷經了一年四季的長期拍攝，所有人都異口同聲說是很大的挑戰以及一個很長的旅程，比起第一集的親情賺人熱淚，第二集又有什麼亮點令人覺得更值得一看？
承第一集的評論重點“人不完美，神亦是”來看，無論是金自鴻（車太鉉飾）以及插手陽間事的江林公子（河正宇飾），都不盡完美，因為即便是使者江林，同樣受到懲罰而帶著痛苦記憶度過千年，使者們與閻羅王其實都有過去，也曾經生為人，還記得第一集中好幾次閃過江林穿著古代武士盔甲打扮的畫面，在續集中為大家一一揭開他與另外兩位使者的前世。
整體劇情分為兩線進行，江林就在陰間負責帶著金秀鴻（金東旭飾）前往證明他的冤死，而解怨脈（朱智勛飾）與李德春（金香起飾）便前往陽間負責對抗成造神（馬東石飾）並帶回老人許春三。江林公子這部分的旅程看似跟第一集雷同，有著大量特效，場面驚人，不過等到最終審判時，他成功證明了金秀鴻的冤死，真正的劇情從此處才展開，江林公子為何帶著痛苦回憶？而讓一旁的金秀鴻感嘆“原來審判的主角不是我？”
另一方面，解怨脈與德春讓這部電影從陰間的黑暗來到陽世的明亮，更設定成造神本是御前畫匠，有著神來一筆成圖畫的神功，讓畫面呈現上增添更多色彩與情感。使者本來要消滅成造神卻有求於他，想找回千年前的記憶。解怨脈與德春兩人本是對立的民族，雖然有一天不幸相遇，不過懂得悲天憫人的解怨脈，卻沒有對德春這群逃亡中的女真族趕盡殺絕，甚至暗中偷渡軍糧安頓他們的生活，兩人也建立起微妙的情感。
與第一集呼應，金自鴻在天倫地獄中，為自己年輕的莽撞與離家，求得母親與弟弟的原諒；續集中鋪陳描述造成金秀鴻冤死的兩位士兵也求得了秀鴻的原諒，但劇情所想帶出的卻是隱藏在後，真正犯下天大錯誤的江林。“有求得饒恕的心，卻沒有說出口的勇氣”，道歉是再平凡不過的事情，但有時對至親好友更是難以啟齒承認錯誤，《與神同行》一二集想傳達的訊息也就是「饒恕」與「救贖」，若無法及時說出口，也許再也沒有機會，就得像江林一樣帶著悔恨度過千年餘生，無法得到對方真心的原諒與自己心靈的救贖。
有時以為時間會沖淡一切，但未解的心結卻不會自行解開。像第一集提到的，活著的時候沒有勇氣回家的金自鴻，卻在死了之後才非要見到母親一面，劇情最後，江林是否也提起了最大勇氣，得到了真心的饒恕？片尾的彩蛋將是重點，揭開了閻羅王與江林的關係，也了解到第一集為何閻羅王冒充解怨脈的臉孔到陽間阻止江林干涉陽間事。大家可以在看《與神同行2》之前先重溫一下《與神同行》的內容，相信更能夠有連貫性，體會到劇中情感串聯的感受。
照片：采昌國際多媒體
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