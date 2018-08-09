朱智勋=票房保证 8月8日《与神同行2》《北风》同时在台韩两地首映

演员朱智勋随著本次的《与神同行2》宣传活动与导演及其他演员造访台湾，六位影人中看起来他是来过台湾最多次的一位，其中一次当然也包含了新作品《北风》曾来台取景拍摄，8月8日除了《与神同行2》在台湾正式上映，朱智勋的另一部作品《北风》也在同一天於韩国正式上映。
由朱智勋所主演的作品《与神同行2》及《北风》分别位居韩国电影预售率的第一名与第二名，表现不俗。在韩国《与神同行2》於8月1日上映，《北风》则是在8月8日，台湾的观众也可望能在9月欣赏到这部作品。这两部电影风格迥异，但对於朱智勋来说，都是让观众再度重新认识他的作品，一个是科幻的假想角色，另一个则是南北韩间谍对决中的冷酷角色，两部作品中的朱智勋都令人期待。
在《与神同行》第一集中，江林公子只要一呼唤解怨脉，他就挥著大刀砍杀所有想接近的冤魂，《与神同行2》中的朱智勋终於得以寻回千年前的记忆，但却也带来不一样的痛苦与遗憾，终於了解为什么记忆会被删除，也终於知道为什么自己成为阴间使者，与德春和江林一起搭配。朱智勋也在访谈中表示自己很喜欢解怨脉这个角色，能够非常坦率地表达出自己的情感。在访谈间的朱智勋非常活泼，也热情回答了许多大家感兴趣的问题。
在体裁较为严肃的《北风》电影中，朱智勋饰演一位时时警惕防卫，无法放下怀疑的北韩国家安全保卫部科长郑武泽，角色的整体特性其实非常尖锐并沉重，片中的朱智勋也发挥自己的演技实力，增添了本片的紧张感，不过听说在拍摄现场，在黄晸玟、李圣旻、赵震雄这些前辈们面前立刻变成可爱老么。
《北风》电影中为拍摄部分街景与其他场景，曾来台湾台北、基隆、新竹、高雄等各地取景仿造为北韩或大陆的风貌，也因此朱智勋本次来台宣传《与神同行2》时说他已来台湾三次，所以并不陌生。虽然两部新作品属於同一档期可能对打，不过两部电影风格完全不同，想必也吸引著不同族群的观众们，以预售率看起来两部都是朱智勋的成功作品，《与神同行2》在韩上映7日即突破700万观影人次，《北风》上映仅一日也有近35万观众支持，要看到多面向的朱智勋就别错过他的新作。
照片:采昌国际多媒体, 电影《北风》剧照
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