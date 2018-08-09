朱智勛=票房保證 8月8日《與神同行2》《北風》同時在台韓兩地首映

演員朱智勛隨著本次的《與神同行2》宣傳活動與導演及其他演員造訪台灣，六位影人中看起來他是來過台灣最多次的一位，其中一次當然也包含了新作品《北風》曾來台取景拍攝，8月8日除了《與神同行2》在台灣正式上映，朱智勛的另一部作品《北風》也在同一天於韓國正式上映。
由朱智勛所主演的作品《與神同行2》及《北風》分別位居韓國電影預售率的第一名與第二名，表現不俗。在韓國《與神同行2》於8月1日上映，《北風》則是在8月8日，台灣的觀眾也可望能在9月欣賞到這部作品。這兩部電影風格迥異，但對於朱智勛來說，都是讓觀眾再度重新認識他的作品，一個是科幻的假想角色，另一個則是南北韓間諜對決中的冷酷角色，兩部作品中的朱智勛都令人期待。
在《與神同行》第一集中，江林公子只要一呼喚解怨脈，他就揮著大刀砍殺所有想接近的冤魂，《與神同行2》中的朱智勛終於得以尋回千年前的記憶，但卻也帶來不一樣的痛苦與遺憾，終於了解為什麼記憶會被刪除，也終於知道為什麼自己成為陰間使者，與德春和江林一起搭配。朱智勛也在訪談中表示自己很喜歡解怨脈這個角色，能夠非常坦率地表達出自己的情感。在訪談間的朱智勛非常活潑，也熱情回答了許多大家感興趣的問題。
在體裁較為嚴肅的《北風》電影中，朱智勛飾演一位時時警惕防衛，無法放下懷疑的北韓國家安全保衛部科長鄭武澤，角色的整體特性其實非常尖銳並沉重，片中的朱智勛也發揮自己的演技實力，增添了本片的緊張感，不過聽說在拍攝現場，在黃晸玟、李聖旻、趙震雄這些前輩們面前立刻變成可愛老么。
《北風》電影中為拍攝部分街景與其他場景，曾來台灣台北、基隆、新竹、高雄等各地取景仿造為北韓或大陸的風貌，也因此朱智勛本次來台宣傳《與神同行2》時說他已來台灣三次，所以並不陌生。雖然兩部新作品屬於同一檔期可能對打，不過兩部電影風格完全不同，想必也吸引著不同族群的觀眾們，以預售率看起來兩部都是朱智勛的成功作品，《與神同行2》在韓上映7日即突破700萬觀影人次，《北風》上映僅一日也有近35萬觀眾支持，要看到多面向的朱智勛就別錯過他的新作。
照片:采昌國際多媒體, 電影《北風》劇照
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