明星善用影響力的好例子!SJ 始源參與論壇、為兒童人權演講 孝琳獻唱新劇《雖然30但仍17》OST,沙啞魅力音嗓唱出男女主角心聲~! TWICE 首張日語正規專輯即將問世 Arena 巡演 9 月開跑! 八月首周韓劇話題性《陽光先生》奪冠,《我的ID是江南美人》緊追在後~! 多虧了防彈少年團JIN,尹度玹25年來終於被女兒認可! 電影《物怪》為韓國首部怪獸動作史劇 海報公開即引發話題 韓國團體第一組!防彈少年團世巡加開一場 規模高達 4 萬人 「STATIONx0」特級陣容公開!四組跨公司合作+EXO「竹馬Line」將推出新曲 【旅遊資訊】《女高怪談》20年特別展! 在夏季感受驚悚帶來的清涼~ 劉在錫、曹世鎬主持tvN新節目將於本月底首播!去韓國玩的你說不定會在街上遇到他們哦~ 朱智勛=票房保證 8月8日《與神同行2》《北風》同時在台韓兩地首映 (G)I-DLE 全員概念照曝光!暗黑神秘超驚艷 走進《金秘書為何那樣》的拍攝地:金秘書的家! Red Velvet成員手機裡互相存儲的姓名是?原來還和北韓有關係 「真的只有他會這樣做~」河正宇《與神同行2》舞台上宣傳競爭作品!連朱智勛都懵了XD 重溫上個月的激動!《SBS Super Concert in Taipei》今日播出 朴海鎮& NANA新劇《四子》第三次更換導演 本月內恢復拍攝 T-ara有望守護團名!前經紀公司MBK娛樂申請T-ara商標權遭到專利廳拒絕! Wanna One 中第一人!慶祝黃旼炫生日 粉絲大手筆買電視、廣播廣告 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況–30/17刷新高,AI圓滿落幕 他在《太陽的後裔》拍攝時暗戀宋慧喬長達6個月!果然喬妹魅力無極限

