《与神同行2》朱智勋：我就是爱解怨脉的直白！

台湾影史最卖座韩片《与神同行》，挟带著第一集的超人气，《与神同行2》也即将於8月8日在台上映，导演金容华率领五位主要演员们，也选择台湾作为亚洲记者会的举办地，邀请多国媒体来台参与电影宣传活动，继红毯活动与记者会之后，8月7日的下午也在饭店进行媒体联访。
本次续集中一起拍摄戏份非常多的三人，马东石、朱智勋与金香起共同与记者分享更多电影细节，朱智勋所饰演的解怨脉非常受到大家喜爱，不过在续集中由马东石所饰演的成造神来揭开解怨脉的前世，原来他本是一个外号「白狼」的常胜将军，更有著一颗怜悯众生的心，朱智勋坦言在扮演两个角色时都做了许多准备，他说：“两者之中我更喜欢解怨脉，因为他在不伤害人的基础下，个性直来直往，心中所想都会坦率说出来或表现出来。”
相较於朱智勋的健谈，马东石本人则显得有点害羞，几乎是省话一哥，回答相当简洁有力，《与神同行2》中虽然是体态壮硕的成造神但却无法施展拳脚功夫，马东石一点都不觉得可惜，他说演出许多武打场面多的作品，目前也还有不少类似的作品邀约，这一次演出比较以剧情为主而没有打斗戏的角色，对他来说也是很不错的经验。
金香起也提到了自己在拍摄时就已被导演告知，她所饰演的德春是与漫画的相似度最高的角色，因此她也花了许多时间与导演讨论，甚至也参考了漫画原著，来决定自己外柔内刚的演出方式，这部电影对金香起来说，也是一个全新的挑战，从未尝试过的角色与题材，情感上的连结等，让她觉得自己在作品中成长了不少。
三人更被问到了若有所选择希望自己演出的是哪个角色？朱智勋立刻说：“我要当阎罗王！”除了拥有极大权力以外，朱智勋更补充说：“在作品中我都演过三次王子了，也该让我当一次王吧！”令人想起了12年前朱智勋崭露头角时的人气电视剧作品《宫》。而马东石也附和说自己也想演一下阎罗王，感觉好像满有趣的。金香起则是说自己想演出成造神一角，因为这个角色是设定在阳间陪在人们身边的，感觉是个很可靠的存在。
《与神同行2》除了第一集的出色科幻与后制特效，剧情方面的铺陈与连结还有著更多洋葱，看过之后也让人觉得整个故事更具有整体性，更有著与第一集情感上的延续，朱智勋更选出印象最深刻的一幕，就是剧情进行到一半，他坐在屋顶上，与大家像家人一样的聊著天，这个画面让他感觉很有温度，《与神同行2》8月8日正式在台上映后，大家别忘了留意这一场戏喔！
照片：采昌国际多媒体
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