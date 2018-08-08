《與神同行2》朱智勛：我就是愛解怨脈的直白！

台灣影史最賣座韓片《與神同行》，挾帶著第一集的超人氣，《與神同行2》也即將於8月8日在台上映，導演金容華率領五位主要演員們，也選擇台灣作為亞洲記者會的舉辦地，邀請多國媒體來台參與電影宣傳活動，繼紅毯活動與記者會之後，8月7日的下午也在飯店進行媒體聯訪。
本次續集中一起拍攝戲份非常多的三人，馬東石、朱智勛與金香起共同與記者分享更多電影細節，朱智勛所飾演的解怨脈非常受到大家喜愛，不過在續集中由馬東石所飾演的成造神來揭開解怨脈的前世，原來他本是一個外號「白狼」的常勝將軍，更有著一顆憐憫眾生的心，朱智勛坦言在扮演兩個角色時都做了許多準備，他說：“兩者之中我更喜歡解怨脈，因為他在不傷害人的基礎下，個性直來直往，心中所想都會坦率說出來或表現出來。”
相較於朱智勛的健談，馬東石本人則顯得有點害羞，幾乎是省話一哥，回答相當簡潔有力，《與神同行2》中雖然是體態壯碩的成造神但卻無法施展拳腳功夫，馬東石一點都不覺得可惜，他說演出許多武打場面多的作品，目前也還有不少類似的作品邀約，這一次演出比較以劇情為主而沒有打鬥戲的角色，對他來說也是很不錯的經驗。
金香起也提到了自己在拍攝時就已被導演告知，她所飾演的德春是與漫畫的相似度最高的角色，因此她也花了許多時間與導演討論，甚至也參考了漫畫原著，來決定自己外柔內剛的演出方式，這部電影對金香起來說，也是一個全新的挑戰，從未嘗試過的角色與題材，情感上的連結等，讓她覺得自己在作品中成長了不少。
三人更被問到了若有所選擇希望自己演出的是哪個角色？朱智勛立刻說：“我要當閻羅王！”除了擁有極大權力以外，朱智勛更補充說：“在作品中我都演過三次王子了，也該讓我當一次王吧！”令人想起了12年前朱智勛嶄露頭角時的人氣電視劇作品《宮》。而馬東石也附和說自己也想演一下閻羅王，感覺好像滿有趣的。金香起則是說自己想演出成造神一角，因為這個角色是設定在陽間陪在人們身邊的，感覺是個很可靠的存在。
《與神同行2》除了第一集的出色科幻與後製特效，劇情方面的鋪陳與連結還有著更多洋蔥，看過之後也讓人覺得整個故事更具有整體性，更有著與第一集情感上的延續，朱智勛更選出印象最深刻的一幕，就是劇情進行到一半，他坐在屋頂上，與大家像家人一樣的聊著天，這個畫面讓他感覺很有溫度，《與神同行2》8月8日正式在台上映後，大家別忘了留意這一場戲喔！
照片：采昌國際多媒體
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