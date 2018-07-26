中心里的中心！Red Velvet 队长 Irene 获选为「组新团最想选她当中心的现役女团成员」

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Red Velvet Irene 的强大魅力不只让她多次蝉联女团个人品牌评价冠军，在假想打造一组新女团时的中心人选时，她又拿下了压倒性胜利！

线上调查机构 PMI 最近针对 10~59 岁的一千多位韩国民众，以「如果你是要打造女团的国民制作人，会选谁来担任中心？」为题进行调查，结果脱颖而出的冠军就是 Red Velvet 成员 Irene，得票率高达 30.7%。

身为队长的 Irene 也是毫无疑问的队内门面，优雅清秀的美貌从出道至今就备受称赞，甚至被其他偶像选为「最美脸孔」；平时 Irene 不只经常负责站「C 位」，也经常被当作表演结束画面的代表人物。

形象健康的 AOA 雪炫，在票选中也以 20.1% 支持率拿下亚军；而加韩混血的全昭弥虽然至今只参加过企划团体，仍以出众的美貌和独特魅力获得 16.2% 而成为季军；此外 BLACKPINK 的 Jisoo、TWICE 老么子瑜和 Apink 的娜恩也依序获得四～六名。



（照片与影片来源：SM Entertainment、레드벨벳조아、JYP Entertainment、FNC Entertainment）

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