中心裡的中心！Red Velvet 隊長 Irene 獲選為「組新團最想選她當中心的現役女團成員」
明星 2018年7月26日 星期四14:10 施乃琪
Red Velvet Irene 的強大魅力不只讓她多次蟬聯女團個人品牌評價冠軍，在假想打造一組新女團時的中心人選時，她又拿下了壓倒性勝利！
線上調查機構 PMI 最近針對 10~59 歲的一千多位韓國民眾，以「如果你是要打造女團的國民製作人，會選誰來擔任中心？」為題進行調查，結果脫穎而出的冠軍就是 Red Velvet 成員 Irene，得票率高達 30.7%。
身為隊長的 Irene 也是毫無疑問的隊內門面，優雅清秀的美貌從出道至今就備受稱讚，甚至被其他偶像選為「最美臉孔」；平時 Irene 不只經常負責站「C 位」，也經常被當作表演結束畫面的代表人物。
形象健康的 AOA 雪炫，在票選中也以 20.1% 支持率拿下亞軍；而加韓混血的全昭彌雖然至今只參加過企劃團體，仍以出眾的美貌和獨特魅力獲得 16.2% 而成為季軍；此外 BLACKPINK 的 Jisoo、TWICE 老么子瑜和 Apink 的娜恩也依序獲得四～六名。
（照片與影片來源：SM Entertainment、레드벨벳조아、JYP Entertainment、FNC Entertainment）
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