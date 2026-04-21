庭沼珉&金曜汉合作奇幻史剧《正月十七》！演绎朝鲜版天才少女重生复仇罗曼史

根据 21 日广播界消息，庭沼珉确定搭档金曜汉合作全新奇幻大作《正月十七》。 这不仅是庭沼珉继《还魂》后时隔 4 年强势回归古装领域，更是金曜汉出道以来首部史剧作品。

《正月十七》描述在遭遇灭门之祸、被夺走一切后，重回过去的朝鲜时代女子「许雪熙」，为了复仇而展开凄惨奋斗的故事。 庭沼珉饰演从小被誉为天才，为了找回失去的一切而孤军奋斗的「许雪熙」。 金曜汉则饰演与世界完全断绝联系、生活在围墙内的神秘男子「李贤」。



该剧并非泛泛之辈，其剧本由金恩宥编剧执笔，早在 2023 年便夺下「第二届 KT Studio Genie 系列剧本徵选」最高荣誉大赏。这是庭沼珉继 2022 年 tvN《还魂》后，时隔 4 年再次选择奇幻史剧。 金曜汉则是出道后首度出演史剧。

更让影迷放心的是，本作由曾执导《和我老公结婚吧》、《春日狂热》的人气导演朴元国操刀。 朴导最擅长处理「重生」与「复仇」题材，这次转战朝鲜时代，如何将复仇快感与唯美史剧结合，已成为业界焦点。 《正月十七》预计於今年内正式开机投入拍摄，并计划於 2027 年隆重播出。

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