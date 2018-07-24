车银优自爆「经纪人失误事件」，差点让ASTRO整团赶不上去美国的飞机～！？
综艺 2018年7月24日 星期二13:41 MiJimin
上周六《认识的哥哥》邀请到了车银优与林秀香上节目，两人为宣传《我的ID是江南美人》也分享了不少有趣的小故事。
其中，隶属於男团ASTRO的车银优，就率先分享了关於今年初「经纪人失误的事件」，由於偶像们经常要赶行程，而这件事情也让成员们印象非常深刻。
当天ASTRO的成员们一早醒来，就到美容室画好完妆，还必须搭乘远程飞机，赶往美国进行海外行程，结果一到目的地，经纪人哥哥就非常紧张的开始打电话给上司报告现况，之后就转头告诉成员们说：「孩子们～我很抱歉～本来要去仁川机场，结果来到了仁川港了。」幸好最后还是赶上飞机了。
由於仁川机场（인천공항）和仁川港（인천항）在韩文字面上，只差了一个공字，主持人们猜想可能是经纪人大哥在设定导航时，不小心设定错误了，不只是日常，出门旅游大家也要非常小心呢…，而这位经纪人大哥目前也没有继续在ASTRO身旁工作了，但银优也强调不是因为这个事件才离职的啦～！
＊更多节目上的精彩内容可以参考右侧文章：【《认哥》「脸蛋天才」车银优视自己「肉肉的屁股」为缺陷…却曾经救了他一命？】
（图自：JTBC／ASTRO官方FB）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论