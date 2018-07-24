車銀優自爆「經紀人失誤事件」，差點讓ASTRO整團趕不上去美國的飛機～！？
綜藝 2018年7月24日 星期二13:41 MiJimin
上週六《認識的哥哥》邀請到了車銀優與林秀香上節目，兩人為宣傳《我的ID是江南美人》也分享了不少有趣的小故事。
其中，隸屬於男團ASTRO的車銀優，就率先分享了關於今年初「經紀人失誤的事件」，由於偶像們經常要趕行程，而這件事情也讓成員們印象非常深刻。
當天ASTRO的成員們一早醒來，就到美容室畫好完妝，還必須搭乘遠程飛機，趕往美國進行海外行程，結果一到目的地，經紀人哥哥就非常緊張的開始打電話給上司報告現況，之後就轉頭告訴成員們說：「孩子們～我很抱歉～本來要去仁川機場，結果來到了仁川港了。」幸好最後還是趕上飛機了。
由於仁川機場（인천공항）和仁川港（인천항）在韓文字面上，只差了一個공字，主持人們猜想可能是經紀人大哥在設定導航時，不小心設定錯誤了，不只是日常，出門旅遊大家也要非常小心呢…，而這位經紀人大哥目前也沒有繼續在ASTRO身旁工作了，但銀優也強調不是因為這個事件才離職的啦～！
＊更多節目上的精彩內容可以參考右側文章：【《認哥》「臉蛋天才」車銀優視自己「肉肉的屁股」為缺陷…卻曾經救了他一命？】
（圖自：JTBC／ASTRO官方FB）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論