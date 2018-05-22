《Running Man》WINNER、AOA四团代表出演预告公开，光洙回忆起爱情线？

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期待偶像们和成员之间的互动～！好期待这一集喔！（WINNER、AOA、宇宙少女、MOMOLAND）

本周日播出的《Running Man》即将迎来偶像们的报到，这次邀请到的嘉宾是WINNER的宋旻浩和姜升润、AOA的雪炫和惠晶、宇宙少女的多荣、MOMOLAND的JooE这几位各团代表。



六位偶像也将和RM成员们各自配对，进行情侣竞赛，虽然预告中的开场充满著欢乐气氛，但其实这一次的主题是「僵尸」，天气越热就越多跟恐怖吓人有关的纳凉特辑啊…。

节目组将在游戏中散播「僵尸病毒」，而所有人要找出谁才是那个僵尸，为了不被感染而努力奔跑。

预告的最后，李光洙还提到自己曾经和雪炫有过「爱情线」的片段，问她「不记得了吗？」雪炫回说「对…。（不记得了）」



回想起来，我只记得雪炫跟Gary配对过，光洙应该是指2015年12月的X-Man特辑中，配对游戏时光洙跟Gary争夺雪炫的片段，大家可以去回味一下XD。

（截图自：SBS Running Man）

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