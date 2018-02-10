韩剧 春节爱嗑剧 – 不分类篇

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这算是春节爱嗑剧最终不分类篇，完全是个人喜好取向。之前2篇都以剧类型，觉得有遗珠，旧剧偏多且重复，干脆不分类了。仅供看剧参考。

1.《机智牢房生活》–少见的以温暖、喜剧手法拍摄的监狱受刑人的生活。难得的是群戏，却不冷落任何一个小角色。



每一个人物性格生动鲜明，即使戏份不多，也很立体。每一集有笑有泪，毫无冷场。也因太过温暖，感觉美化了受刑人，甚至还觉牢房生活并不差。仅在最后结局留了小迷糊一出狱又被设计沾了毒品，点一下残酷的现实。如果编导手上有更多受刑人未竟的故事，要拍第二季的话，可能就得多回到现实面。这是一部编导、演员、拍摄完成度很高的电视剧。后遗症是看完后就剧荒了。之前没看的，过年可以补进度。

主演：朴海秀、郑敬淏、丁海寅、郑雄仁、郑秀晶、林华映。

编剧：郑宝勋

导演：申元浩

个人喜爱：★★★★☆

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2.《秘密森林》–本剧也是少见的构思缜密、内容扎实、细节缺点较少的推理、悬疑、刑侦剧。



最重点是没有一般韩剧虎头蛇尾、潦草收场的结局。每一集都传达了很多我们早已遗忘或忽略的讯息。编剧李秀妍剧作家首部电视剧，便一鸣惊人的实力，教人咋舌。开始期待她的下一部医疗剧，而导演也拍出美剧风格。诠释失去情感感知力的检察官曹承佑，完美的以眼神和不夸张的肢体语言，层次分明的呈现角色的心理变化。单一个深夜渐渐走远的背影，就能感受到坚持信念必须承受的孤独悲凉。后来也有点懂为什么要设定为失去情感感知，这样就能去思考，因没了情感，也感受不到自己的孤独奋战，才能面对错综复杂的关系、人情或金钱、权力诱惑而不动摇。裴斗娜拼命三郎的女警角色演绎，也很精彩。基本上每一个角色，演员们都演绎出色。在《机智牢房生活》以小迷糊获得超人气的李奎炯，这部戏里饰演的尹科长角色，后面起了反转效果的演绎，得到很大的关注。

主演：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、申惠善、刘在明、李璟荣

编剧：李秀妍剧作家

导演：安吉镐

个人喜爱：★★★★☆

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3.《浪漫医生金师傅》–这部也是讲述一位医生如何坚持浪漫主义信念、传达人道精神的医疗剧。



每一集都会喷泪，被生活、挫折磨掉的热情隐隐再被挑了出来。剧中粉红戏只在第1集柳演锡和徐玄振的热吻，再来爱情戏就很少，顶多以2人的感情进展点缀一下，让剧氛围不至太干。编导不但批评了僵化的医疗体制，也提醒大家，不公义的世界是人类的私心所建构的。有时候事情的本质容易被外在假相所混淆。信念、价值观才是待人处事的根本。

主演：韩石圭、徐玄振、柳演锡、梁世宗

编剧：姜银庆剧作家

导演：刘仁植

个人喜爱：★★★★☆

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4.《Doctors》–看完《黑骑士》严重内伤的剧饭，一定要来看这部剧疗愈。



这部虽是医疗背景，但成功的塑造了超萌洪洪洪（金来沅）、刘慧静（朴信惠）这对CP，到后来大家都在追感情戏，不太关注医院财团权力纠葛、及女主找医疗过失真相，编导怎么拍冲突、变化，就怎么看。严格来说，剧情并不新鲜，但进展神速。男、女主的情感，以飙直线球的速度前进，也因此得到大家的喜爱。金来沅、朴信惠更是人气大发。过年吃糖，这部超甜。

主演：金来沅、朴信惠、尹均相、李圣经

编剧：河明熙剧作家

导演：吴忠焕、朴秀真

个人喜爱：★★★★

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5.《云画的月光》–说到这部云画，马上想到穿著古代王世子装、戴著墨镜的朴宝剑，和内侍李准赫群跳「Boombastic」的可爱画面。



这剧虽改编自尹梨修作家的同名网路小说作品，可剧情还是不新鲜的老梗新装。男、女主的感情演绎细看下来兄妹FU多於情侣FU。草草收尾始终是韩剧边拍边播的诟病。可硬是年轻主演们押对宝，就这样火了的一部古代青春戏。几位年轻演员，也因这部戏有了人气，纷纷晋级，像蔡秀彬、郑惠成现在都挂女一了。唯独朴宝剑至今仍不见新剧，金裕贞4月份也有新剧了。这部也是过年甜糖。

主演：朴宝剑、金裕贞、郑振永、蔡秀彬、郭东延

编剧：金敏贞、林艺珍剧作家

导演：金成允、白尚勋

个人喜爱：★★★★

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其他，如《信号》、《Good Wife》、《未生》、《请回答》系列、《不是机器人啊》、《Kill Me Heal Me》等等，一大半都是有线的剧。无线台真的得加很多油，之前已经被有线的《机智牢房生活》打过脸了。

过年期间，要快乐，不太建议看心情沉重的悬疑刑侦剧《信号》，粉粉的爱情戏会让心情好一些。20180210

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