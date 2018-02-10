Boyfriend東玄遺憾未能進入《The Unit》TOP.9，IG寫下感言惹濕淚眶～ 《Return》重新開拍仍無女主角戲份 海報也換成無人文字版 因信賴而聆聽！SEVENTEEN 特別專輯奪 Hanteo 週榜銷量冠軍 《The Unit》金Timoteo未入選限定男團「UNI+ B」仍PO文感謝粉絲一路支持 徐玄自曝「演出當天才接到青瓦台聯絡」，韓網友的關注點卻是？ 《認識的哥哥》宋智孝爆笑登場：「我最適合當MV女主」 金希澈在《認哥》找神童擔任MV導演，訂金竟是一個巴掌！收到禮的神童也回他了一個！ 這可能是「偶像運動大會」史上最美的一幕吧？IreneVS子瑜射箭場上美貌大對決 WINNER回歸在即！梁鉉錫：即將進行新曲MV的拍攝，會投入最高的製作費！ 全智賢生完2胎兩周就素顏外出 好氣色身材依舊 《孝利家民宿2》潤娥教李孝利&李尚順跳TWICE《LIKEY》 42歲韓女星嫁94年生中國小鮮肉 自稱是中國最受歡迎女演員，網民問「你是誰」 Sam Hammington：我兒子長得像曹世鎬吧？ 無懼平昌冬奧來襲 《和遊記》又勇奪同時段收視冠軍啦！ KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！ BoA 火速回歸！首張迷你專輯〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下週問世 《Produce 48》韓、日各選出6人，組成12人出道？新的投票機制是這樣？Mnet：討論中！ 金莎朗因健康原因退出《Mr.Sunshine》劇組 替代演員未定 EXO世勳將出演網絡電影《獨孤Rewind》挑戰動作片 《那才是我的世界》朴正民苦練琴 從鋼琴0基礎到演奏高難度樂章 韓劇 春節愛嗑劇 – 不分類篇 平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！ 2PM 李俊昊談全員「再續約」：「這是 JYP 第一次有藝人成為公司理事」！ 2 月份男團品牌評價出爐 防彈少年團再度蟬聯第一！ 《孝利家的民宿2》重磅級人物is coming！ 李孝利激動到穿居家服飛奔迎接，觀眾直呼「心臟受不了」 美《TIME》選出K-POP6大強團 快看看有沒有你家本命團？ 少時就是少時！四成員為秀英歡慶生日 派對現場大跳 Into the New world ♬ 少女時代預備成員Stella近況：出演秀英真人秀 與好友一同進行療癒之旅 徐玄與北韓藝術團合作演出 觀眾起立鼓掌 iKONIC必看！iKON金振煥親姊姊的咖啡廳，愛犬Givangchy也來坐鎮！

這算是春節愛嗑劇最終不分類篇，完全是個人喜好取向。之前2篇都以劇類型，覺得有遺珠，舊劇偏多且重複，乾脆不分類了。僅供看劇參考。

1.《機智牢房生活》–少見的以溫暖、喜劇手法拍攝的監獄受刑人的生活。難得的是群戲，卻不冷落任何一個小角色。



每一個人物性格生動鮮明，即使戲份不多，也很立體。每一集有笑有淚，毫無冷場。也因太過溫暖，感覺美化了受刑人，甚至還覺牢房生活並不差。僅在最後結局留了小迷糊一出獄又被設計沾了毒品，點一下殘酷的現實。如果編導手上有更多受刑人未竟的故事，要拍第二季的話，可能就得多回到現實面。這是一部編導、演員、拍攝完成度很高的電視劇。後遺症是看完後就劇荒了。之前沒看的，過年可以補進度。

主演：朴海秀、鄭敬淏、丁海寅、鄭雄仁、鄭秀晶、林華映。

編劇：鄭寶勳

導演：申元浩

個人喜愛：★★★★☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2.《秘密森林》–本劇也是少見的構思縝密、內容紮實、細節缺點較少的推理、懸疑、刑偵劇。



最重點是沒有一般韓劇虎頭蛇尾、潦草收場的結局。每一集都傳達了很多我們早已遺忘或忽略的訊息。編劇李秀妍劇作家首部電視劇，便一鳴驚人的實力，教人咋舌。開始期待她的下一部醫療劇，而導演也拍出美劇風格。詮釋失去情感感知力的檢察官曹承佑，完美的以眼神和不誇張的肢體語言，層次分明的呈現角色的心理變化。單一個深夜漸漸走遠的背影，就能感受到堅持信念必須承受的孤獨悲涼。後來也有點懂為什麼要設定為失去情感感知，這樣就能去思考，因沒了情感，也感受不到自己的孤獨奮戰，才能面對錯綜複雜的關係、人情或金錢、權力誘惑而不動搖。裴斗娜拼命三郎的女警角色演繹，也很精彩。基本上每一個角色，演員們都演繹出色。在《機智牢房生活》以小迷糊獲得超人氣的李奎炯，這部戲裏飾演的尹科長角色，後面起了反轉效果的演繹，得到很大的關注。

主演：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、申惠善、劉在明、李璟榮

編劇：李秀妍劇作家

導演：安吉鎬

個人喜愛：★★★★☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3.《浪漫醫生金師傅》–這部也是講述一位醫生如何堅持浪漫主義信念、傳達人道精神的醫療劇。



每一集都會噴淚，被生活、挫折磨掉的熱情隱隱再被挑了出來。劇中粉紅戲只在第1集柳演錫和徐玄振的熱吻，再來愛情戲就很少，頂多以2人的感情進展點綴一下，讓劇氛圍不至太乾。編導不但批評了僵化的醫療體制，也提醒大家，不公義的世界是人類的私心所建構的。有時候事情的本質容易被外在假相所混淆。信念、價值觀才是待人處事的根本。

主演：韓石圭、徐玄振、柳演錫、梁世宗

編劇：姜銀慶劇作家

導演：劉仁植

個人喜愛：★★★★☆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4.《Doctors》–看完《黑騎士》嚴重內傷的劇飯，一定要來看這部劇療癒。



這部雖是醫療背景，但成功的塑造了超萌洪洪洪（金來沅）、劉慧靜（朴信惠）這對CP，到後來大家都在追感情戲，不太關注醫院財團權力糾葛、及女主找醫療過失真相，編導怎麼拍衝突、變化，就怎麼看。嚴格來說，劇情並不新鮮，但進展神速。男、女主的情感，以飆直線球的速度前進，也因此得到大家的喜愛。金來沅、朴信惠更是人氣大發。過年吃糖，這部超甜。

主演：金來沅、朴信惠、尹均相、李聖經

編劇：河明熙劇作家

導演：吳忠煥、朴秀真

個人喜愛：★★★★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

5.《雲畫的月光》–說到這部雲畫，馬上想到穿著古代王世子裝、戴著墨鏡的朴寶劍，和內侍李準赫群跳「Boombastic」的可愛畫面。



這劇雖改編自尹梨修作家的同名網路小說作品，可劇情還是不新鮮的老梗新裝。男、女主的感情演繹細看下來兄妹FU多於情侶FU。草草收尾始終是韓劇邊拍邊播的詬病。可硬是年輕主演們押對寶，就這樣火了的一部古代青春戲。幾位年輕演員，也因這部戲有了人氣，紛紛晉級，像蔡秀彬、鄭惠成現在都掛女一了。唯獨朴寶劍至今仍不見新劇，金裕貞4月份也有新劇了。這部也是過年甜糖。

主演：朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延

編劇：金敏貞、林藝珍劇作家

導演：金成允、白尚勳

個人喜愛：★★★★

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

其他，如《信號》、《Good Wife》、《未生》、《請回答》系列、《不是機器人啊》、《Kill Me Heal Me》等等，一大半都是有線的劇。無線台真的得加很多油，之前已經被有線的《機智牢房生活》打過臉了。

過年期間，要快樂，不太建議看心情沉重的懸疑刑偵劇《信號》，粉粉的愛情戲會讓心情好一些。20180210

包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞