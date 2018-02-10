韓劇 春節愛嗑劇 – 不分類篇

這算是春節愛嗑劇最終不分類篇，完全是個人喜好取向。之前2篇都以劇類型，覺得有遺珠，舊劇偏多且重複，乾脆不分類了。僅供看劇參考。
1.《機智牢房生活》–少見的以溫暖、喜劇手法拍攝的監獄受刑人的生活。難得的是群戲，卻不冷落任何一個小角色。
每一個人物性格生動鮮明，即使戲份不多，也很立體。每一集有笑有淚，毫無冷場。也因太過溫暖，感覺美化了受刑人，甚至還覺牢房生活並不差。僅在最後結局留了小迷糊一出獄又被設計沾了毒品，點一下殘酷的現實。如果編導手上有更多受刑人未竟的故事，要拍第二季的話，可能就得多回到現實面。這是一部編導、演員、拍攝完成度很高的電視劇。後遺症是看完後就劇荒了。之前沒看的，過年可以補進度。
主演：朴海秀、鄭敬淏、丁海寅、鄭雄仁、鄭秀晶、林華映。
編劇：鄭寶勳
導演：申元浩
個人喜愛：★★★★☆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2.《秘密森林》–本劇也是少見的構思縝密、內容紮實、細節缺點較少的推理、懸疑、刑偵劇。
最重點是沒有一般韓劇虎頭蛇尾、潦草收場的結局。每一集都傳達了很多我們早已遺忘或忽略的訊息。編劇李秀妍劇作家首部電視劇，便一鳴驚人的實力，教人咋舌。開始期待她的下一部醫療劇，而導演也拍出美劇風格。詮釋失去情感感知力的檢察官曹承佑，完美的以眼神和不誇張的肢體語言，層次分明的呈現角色的心理變化。單一個深夜漸漸走遠的背影，就能感受到堅持信念必須承受的孤獨悲涼。後來也有點懂為什麼要設定為失去情感感知，這樣就能去思考，因沒了情感，也感受不到自己的孤獨奮戰，才能面對錯綜複雜的關係、人情或金錢、權力誘惑而不動搖。裴斗娜拼命三郎的女警角色演繹，也很精彩。基本上每一個角色，演員們都演繹出色。在《機智牢房生活》以小迷糊獲得超人氣的李奎炯，這部戲裏飾演的尹科長角色，後面起了反轉效果的演繹，得到很大的關注。
主演：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、申惠善、劉在明、李璟榮
編劇：李秀妍劇作家
導演：安吉鎬
個人喜愛：★★★★☆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3.《浪漫醫生金師傅》–這部也是講述一位醫生如何堅持浪漫主義信念、傳達人道精神的醫療劇。
每一集都會噴淚，被生活、挫折磨掉的熱情隱隱再被挑了出來。劇中粉紅戲只在第1集柳演錫和徐玄振的熱吻，再來愛情戲就很少，頂多以2人的感情進展點綴一下，讓劇氛圍不至太乾。編導不但批評了僵化的醫療體制，也提醒大家，不公義的世界是人類的私心所建構的。有時候事情的本質容易被外在假相所混淆。信念、價值觀才是待人處事的根本。
主演：韓石圭、徐玄振、柳演錫、梁世宗
編劇：姜銀慶劇作家
導演：劉仁植
個人喜愛：★★★★☆
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
4.《Doctors》–看完《黑騎士》嚴重內傷的劇飯，一定要來看這部劇療癒。
這部雖是醫療背景，但成功的塑造了超萌洪洪洪（金來沅）、劉慧靜（朴信惠）這對CP，到後來大家都在追感情戲，不太關注醫院財團權力糾葛、及女主找醫療過失真相，編導怎麼拍衝突、變化，就怎麼看。嚴格來說，劇情並不新鮮，但進展神速。男、女主的情感，以飆直線球的速度前進，也因此得到大家的喜愛。金來沅、朴信惠更是人氣大發。過年吃糖，這部超甜。
主演：金來沅、朴信惠、尹均相、李聖經
編劇：河明熙劇作家
導演：吳忠煥、朴秀真
個人喜愛：★★★★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
5.《雲畫的月光》–說到這部雲畫，馬上想到穿著古代王世子裝、戴著墨鏡的朴寶劍，和內侍李準赫群跳「Boombastic」的可愛畫面。
這劇雖改編自尹梨修作家的同名網路小說作品，可劇情還是不新鮮的老梗新裝。男、女主的感情演繹細看下來兄妹FU多於情侶FU。草草收尾始終是韓劇邊拍邊播的詬病。可硬是年輕主演們押對寶，就這樣火了的一部古代青春戲。幾位年輕演員，也因這部戲有了人氣，紛紛晉級，像蔡秀彬、鄭惠成現在都掛女一了。唯獨朴寶劍至今仍不見新劇，金裕貞4月份也有新劇了。這部也是過年甜糖。
主演：朴寶劍、金裕貞、鄭振永、蔡秀彬、郭東延
編劇：金敏貞、林藝珍劇作家
導演：金成允、白尚勳
個人喜愛：★★★★
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
其他，如《信號》、《Good Wife》、《未生》、《請回答》系列、《不是機器人啊》、《Kill Me Heal Me》等等，一大半都是有線的劇。無線台真的得加很多油，之前已經被有線的《機智牢房生活》打過臉了。
過年期間，要快樂，不太建議看心情沉重的懸疑刑偵劇《信號》，粉粉的愛情戲會讓心情好一些。20180210
包子_昕@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究