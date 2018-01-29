《与神同行2》新增男主角，就是《尸速列车》里的他！

《与神同行2》即将在今夏上映，演员阵容里不再有车太铉，但是新增加的这位角色，想必大家也一定很期待！
《与神同行：罪与罚》上映后口碑和票房都非常高，在韩国已经跃居历代票房榜第3，仅次於《鸣梁海战》和《国际市场》，而在台湾更是超越《尸速列车》，成为票房最高的韩国电影。
而第二部《与神同行：因与缘》也早已和第一部一起拍摄完毕，目前进入最后的剪辑阶段，预计今夏8月在韩国上映，到时候又有得看啦！
据悉第二部里不会再有车太铉饰演的金自鸿角色（当然嘛，人家都转世投胎去啦~），而是重点讲述三位阴差，以及在第一部末尾出现的新角色——「成造神」。
「成造神」是「家神」的一种，隶属於韩国的「家神信仰」，负责守护家宅平安、防止恶鬼入侵。 而《与神同行2》里的成造神饰演者，就是因《尸速列车》而大热的马东锡！
OMG，与原著形象同步率超高的XDD
（图源：《与神同行》网漫、TV DAILY）
导演金荣华透露：「（第二部）主要讲述江林（河正宇 饰）带走金秀鸿（金东昱 饰）的故事，解怨脉（朱智勋 饰）、李德春（金香起 饰）、城主神在地狱的互动，他们逐渐寻回的记忆碎片，以及分别是如何成为阴差的。 」
看得出，虽然少了车太铉，但其实第一部里大部分演员还是会继续出演，也让大家机会了解几位主角前世今生的秘密了！
马东锡本人也说：「第一、二部都要看，才能更理解整个故事，而我个人还是比较喜欢第二部的剧本。 」
所以今夏的《与神同行2》，你也会继续追吗？
（图源：《与神同行》海报及剧照）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究