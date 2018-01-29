《與神同行2》新增男主角，就是《屍速列車》裡的他！

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《與神同行2》即將在今夏上映，演員陣容裡不再有車太鉉，但是新增加的這位角色，想必大家也一定很期待！

《與神同行：罪與罰》上映後口碑和票房都非常高，在韓國已經躍居歷代票房榜第3，僅次於《鳴梁海戰》和《國際市場》，而在臺灣更是超越《屍速列車》，成為票房最高的韓國電影。



而第二部《與神同行：因與緣》也早已和第一部一起拍攝完畢，目前進入最後的剪輯階段，預計今夏8月在韓國上映，到時候又有得看啦！

據悉第二部裡不會再有車太鉉飾演的金自鴻角色（當然嘛，人家都轉世投胎去啦~），而是重點講述三位陰差，以及在第一部末尾出現的新角色——「成造神」。



「成造神」是「家神」的一種，隸屬於韓國的「家神信仰」，負責守護家宅平安、防止惡鬼入侵。 而《與神同行2》裡的成造神飾演者，就是因《屍速列車》而大熱的馬東錫！

OMG，與原著形象同步率超高的XDD



（圖源：《與神同行》網漫、TV DAILY）

導演金榮華透露：「（第二部）主要講述江林（河正宇 飾）帶走金秀鴻（金東昱 飾）的故事，解怨脈（朱智勳 飾）、李德春（金香起 飾）、城主神在地獄的互動，他們逐漸尋回的記憶碎片，以及分別是如何成為陰差的。 」

看得出，雖然少了車太鉉，但其實第一部裡大部分演員還是會繼續出演，也讓大家機會了解幾位主角前世今生的秘密了！



馬東錫本人也說：「第一、二部都要看，才能更理解整個故事，而我個人還是比較喜歡第二部的劇本。 」

所以今夏的《與神同行2》，你也會繼續追嗎？

（圖源：《與神同行》海報及劇照）

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