监狱剧结束了，监狱综艺来了！能否延续监狱题材的人气？
综艺 2018年1月19日 星期五12:30 ZJM
《机智牢房生活》刚结束，是不是意犹未尽呢？韩国首档监狱题材真人秀《善良地活著》要来了！由《真正的男人》PD打造，有金钟民、WINNER金秦禹、YG模特兼演员权玄彬！
由YG和JTBC联手制作的《善良地活著》监狱真人秀，由金钟民、WINNER金秦禹、JBJ权玄彬、柳炳宰、金宝城、朴建炯、Don Spike参加。
《善良地活著》节目中，公开犯罪后接受惩罚的实际过程，不是单纯的教导所体验，而是从拘留、审判到收监，展示执行真实司法系统的一系列全部过程的韩国首档司法真人秀。
为了提升真实感，在法务部协助下，在警察局、法院、拘留所、教导所进行了拍摄，甚至现职教导官、警察和法律人士也亲自参与。预计也会展示相对没有受到关注的矫正公务员们的劳苦。
这类严肃题材综艺与一般追求搞笑的综艺不同，军旅综艺《真正男子汉》也曾因为题材严肃而担忧，这次《真正男子汉》PD再次选择严肃题材，更令人期待，能否像《真正男子汉》、《机智牢房生活》引发收视狂潮呢？我们拭目以待吧！
除了金钟民，其他成员都出席了《善良地活著》18日举办的制作发布会。节目自1月19日起，每周五晚九点播出。
图：TVDaily、JTBC
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究