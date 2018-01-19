監獄劇結束了，監獄綜藝來了！能否延續監獄題材的人氣？

《機智牢房生活》剛結束，是不是意猶未盡呢？韓國首檔監獄題材真人秀《善良地活著》要來了！由《真正的男人》PD打造，有金鐘民、WINNER金秦禹、YG模特兼演員權玄彬！

由YG和JTBC聯手製作的《善良地活著》監獄真人秀，由金鐘民、WINNER金秦禹、JBJ權玄彬、柳炳宰、金寶城、朴建炯、Don Spike參加。



《善良地活著》節目中，公開犯罪後接受懲罰的實際過程，不是單純的教導所體驗，而是從拘留、審判到收監，展示執行真實司法系統的一系列全部過程的韓國首檔司法真人秀。



為了提升真實感，在法務部協助下，在警察局、法院、拘留所、教導所進行了拍攝，甚至現職教導官、警察和法律人士也親自參與。預計也會展示相對沒有受到關注的矯正公務員們的勞苦。



這類嚴肅題材綜藝與一般追求搞笑的綜藝不同，軍旅綜藝《真正男子漢》也曾因為題材嚴肅而擔憂，這次《真正男子漢》PD再次選擇嚴肅題材，更令人期待，能否像《真正男子漢》、《機智牢房生活》引發收視狂潮呢？我們拭目以待吧！



除了金鐘民，其他成員都出席了《善良地活著》18日舉辦的製作發佈會。節目自1月19日起，每週五晚九點播出。



圖：TVDaily、JTBC

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